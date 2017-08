, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Pressemitteilung: Wer es schafft, ein Produkt zu einem Fachbegriff in der Branche werden zu lassen, gehört ohne Zweifel zu den Pionieren und Erfindern bedeutsamer Produkte und Techniken. Mit der VARIO Warenwirtschaftslösung hat sich die Firma VARIO Software aus Neuwied in Rheinland-Pfalz im Bereich E-Commerce und Versandhandel länderübergreifend einen Namen gemacht.

Jetzt legt die Firma VARIO Software noch einen drauf: Ab sofort gibt es die Vollversion der VARIO 8 Warenwirtschaft kostenlos – VARIO for Free! Ja, Sie haben richtig gelesen, das gesamte Paket für 0,-€! Neben der Schnittstelle Onlineshop-Systemen wie Shopware, PrestaShop, Gambio, xt:commerce und OXID beinhaltet die kostenlose Vollversion auch Anbindungen zu Marktplätzen wie Amazon, eBay und real.de!



Warum Sie die VARIO Warenwirtschaft für Ihren E-Commerce nutzen sollten?



Ganz einfach: Die VARIO Warenwirtschaft deckt sämtliche Funktionen und Merkmale, die für den professionellen E-Commerce erforderlich sind, mit nur einer zentralen Software ab und automatisiert viele Arbeitsprozesse in Ihrem Unternehmen für einen effizienten Onlinehandel. Sie verwalten Adressen und Kundendaten, pflegen Artikel und Bestände, erstellen Kunden- und Lieferantenbelege und behalten mit der Offenen-Posten-Verwaltung die Kontrolle über Ihre Außenstände und Verbindlichkeiten.

Fazit



Starten Sie bequem und einfach ohne Investitionsrisiko mit der kostenfreien Warenwirtschaft VARIO for Free! Verwalten Sie alle unternehmensrelevanten und kundenbezogenen Daten in einem zentralen System.

Die kostenlose Vollversion der VARIO 8 Warenwirtschaft beinhaltet beliebig viele Web-Shop-Anbindungen (Multi-Shop-, Multi-Channel-Vertrieb), bis zu fünf Kassenanbindungen und Zugriffslizenzen für bis zu 10 Benutzer. VARIO for Free stellt u.a. auch eine Schnittstelle zur Übergabe der Rechnungsbücher an eine Finanzbuchhaltung bereit (DATEV u.a.).

Sollte ein höherer Umfang an Leistungen und Support benötigt werden – kein Problem! Der Wechsel auf eine erweiterte VARIO Version ist durch ein Programm- bzw. Lizenzupdate ohne Neuinstallation jederzeit möglich.

Überzeugen Sie sich selbst!

Jetzt kostenlos bestellen: www.vario-software.de

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.