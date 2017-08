, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Pressemitteilung: Amazon gibt heute bekannt, dass Amazon Marketplace-Verkäufer in einer rekordverdächtigen ersten Jahreshälfte 2017 mehr als zwei Milliarden Artikel verkauft haben. Mit mehr als 300 Millionen aktiven Kunden weltweit bietet Amazon Verkäufern – darunter viele kleine und mittelständische Unternehmen – die Möglichkeit, Kunden in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt zu erreichen. Gerade kleine Unternehmen profitieren von einem weltweiten Logistiknetzwerk und Amazons erstklassigem Kundenservice, wenn sie den Service „Versand durch Amazon“ nutzen.

„Wir arbeiten seit dem Jahr 2000 mit Verkäufern aller Größen zusammen und haben Hunderttausende bei ihrem Erfolg unterstützt. Der Amazon Marketplace ist so signifikant gewachsen, dass Marketplace-Verkäufer heute für mehr als die Hälfte der weltweit verkauften Artikel auf Amazon stehen – das Jahr 2017 ist mit über 2 Milliarden verkauften Artikeln von Marketplace-Verkäufern rekordverdächtig gestartet“, sagt Francois Saugier, Vice President für Amazon Seller Services in Europa. „Es begeistert uns, wenn Verkäufer berichten, wie sie nun in Vollzeit auf Amazon verkaufen und Jobs schaffen, um weiter zu wachsen und in vielen Fällen sogar neue Unternehmen gründen. Zu hören, dass die Technologien, die wir entwickeln dabei helfen, die Träume anderer zu verwirklichen, motiviert uns bei Amazon täglich“, sagt Dr. Markus Schöberl, Director und verantwortlich für Seller Services im deutschsprachigen Raum. Anzeige Ihr Online-Shop ist meist mehr wert als Sie denken!



Über Amazon Marketplace:

Amazon betreibt weltweit 11 Marketplaces, auf denen Verkäufer jeder Größe ihre Produkte an Kunden anbieten können.

Marketplace Verkäufer stehen für mehr als die Hälfte der weltweit verkauften Artikel bei Amazon. Viele dieser Unternehmen nutzen den Service „Versand durch Amazon“, um ihre Produkte Prime-fähig zu machen.

Im Jahr 2016 konnten mehr als 100.000 Marketplace-Verkäufer Umsätze von über 100.000 US-Dollar durch ihre Verkäufe auf Amazon erzielen.

Laut einer Studie von Amazon schafften Marketplace-Verkäufer über 600.000 neue Arbeitsstellen außerhalb von Amazon.

Marketplace-Verkäufer aus über 130 Ländern weltweit verkaufen ihre Ware auf Amazon.

Im Jahr 2016 bedienten Marketplace Verkäufer Bestellungen von Kunden aus 185 Länder.

Unternehmen, die daran interessiert sind, ihre Produkte auf Amazon zu verkaufen, können sich unter http://services.amazon.de informieren und starten. Einblicke über Verkäufer auf dem Amazon Marketplace gibt es unter www.amazon.de/unternehmerderzukunft.

Bildquelle: © bigstock.com/dennizn

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.