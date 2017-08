Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Dieser Shop handelt mit exklusiven Möbeln und Leuchten für den Innen- und Außenbereich, hauptsächlich im mittleren und oberen Marktsegement. Für unsere ausführliche Beratung, sowie Betreuung und Kundenfreundlichkeit werden wir von unseren Kunden in höchsten Maßen gelobt.

Der Shop wurde 2011 gestartet und ist mit über 4500 Produkten online. Führende Hersteller, wie u.A. MCA, Stern, Rauch, sowie viele andere mit herausragender Produktqualität. In der organischen Produktsuche meistens auf den ersten drei Plätzen bei google und bing vertreten. Graphisch (Responsive), Verfügbarkeit (86/100) sowie Sicherheitstechnisch (TLS1.2) auf dem neuesten Stand, mit vielen teils selbst programmierten Tools, die das Leben eines Betreibers erleichtern. Die Produkte werden größtenteils per Drop-Shipping an den Kunden gesendet. Der andere Teil wird von einer Möbel-Spedition abgeholt und zum Kunden geliefert. Noch viel Potenzial auszuschöpfen auf ebay, facebook und amazon. Eigenanzeige

Umsatzzahlen der letzten 3 Jahre:

2014: 147.152,26 €

2015: 192.331,46 €

2016: 143.482,45 €

Der aktuelle Lagerbestand beträgt nach EK ca. 1.500 €

Was wird angeboten:



4500 einzelne Produkte mit mindestens 8% Unique Text

Shopsystem OScommerce 2.3.4 (keine Kosten, open source)

edler Responsive Shop angepasst für Smart Phones, speziell SEO ausgerichtete Überarbeitung des Shopsystems

HTTPS, S-MIME-Zertifikat, bezahlt bis April

Tools zur einfachen Preis- und Bestandsaktualisierung, sowie Erstellung der .csv-Dateien für Preisvergleicher

Tools zur automatisierten Produkterstellung und Aktualisierung

Tools zur automatischen Erstellung von Rechnungen und Lieferschein in .pdf-Format

sowie weitere Tools und Mods für den Arbeitsalltag.

Über 100 Shopbewertungen bei trusted-shops.de (4.5/5), idealo (5/5), shopauskunft.de (5/5), weitere Top-Listung bei google, sowie 10 verschiedenen Preisvergleichern.

2 Monate Hilfe bei der Einarbeitung in das Shop-System.

Warum wir verkaufen:



Zur Zeit sind einige andere Projekte im Raum und auf eines würde ich mich gerne näher konzentrieren. Dadurch fehlt die Zeit, diese Seite am laufen zu halten.

Kontaktaufnahme und Anfragen an moebel@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

