GD Star Rating

loading...

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de! In der KW 30 hat sich das kriselnde Bezahlsystem paydirekt das Schwergewicht Otto als Referenzkunden gekauft und ebay eine neue Bildsuchfunktion integriert. Außerdem sickerte durch, dass Facebooks Flohmarktfunktion wohl bald nach Deutschland kommt. Und einige Branchenexperten spekulieren, dass Zalando eventuell ein Problem mit seinem Aktienkurs bekommen könnte.

Die Themen der Woche



ebay hat seine mobilen Suchmöglichkeiten erweitert. Über die Funktion „Image Search“ können Shopper ein Foto ins Suchfeld ziehen. ebay listet dann Produktvorschläge auf, die dem Bild ähneln. Mit „Find it on ebay“ können User URLs aus sozialen Plattformen wie Pinterest kopieren und auf ebay dazu passende Produkte suchen. ->Onlinehändler-News

Endlich mal wieder eine Erfolgsmeldung vom fast schon für tot erklärten Paypal-Konkurrent der deutschen Banken. Otto kooperiert mit Paydirekt. Andererseits: Otto hatte ja auch mal – es Ruhe in Frieden – das Bezahlsystem Yapital. Was Otto da gelernt hat: Nur Bahres ist Wahres. Deshalb lässt sich der Versender den Einstieg laut „Süddeutsche Zeitung“ teuer bezahlen: 10 Millionen Euro für IT-Unterstützung und etwa 3 Millionen Euro für Werbung.

In den USA bekommen gerade Tausende Marketplace-Händler ein Angebot, dass sie nicht ablehnen können: Amazon will ihre Produkte zum vollen Verkaufspreis übernehmen und damit sein internationales Sortiment aufstocken, berichtet CNBC.

Bittere Nachricht für viele Marktplatzhändler: Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hält es für zulässig, wenn Anbieter von Luxusartikeln seinen autorisierten Einzelhändlern den Vertrieb seiner Produkte über Plattformen Dritter untersagen. Entzündet hat sich das Thema am Fall des Kosmetikriesen Coty, der seinen Händlern bestimmte Vertriebsplattformen untersagen will, wenn diese nicht zum Markenimage passten. Der Europäische Gerichtshof folgt in der Regel den Empfehlungen des Generalanwalts. ->BVOH

Haben Sie schon mit den Vorbereitungen fürs Weihnachtsgeschäft angefangen? Bei Cyberport stehen schon die Weihnachtsbäume im Logistikzentrum, erzählt Geschäftsführer Helmar Hipp im Interview mit Internetworld.

Die Diskussion der Woche



Zalando wird als deutsche Erfolgsgeschichte gefeiert. Doch hinter den Kulissen können die Lage weniger rosig aussehen, spekulieren die Analysten Nils Seebach und Adrian Hotz. Amazon sei Zalando im Bereich Mode dicht auf den Fersen. Zudem könnte die Aktienstruktur des Unternehmens bei größeren Abverkäufen der Investoren zum Problem werden. Und auch die durchaus üppigen Abverkäufe von Aktien des Gründers Ruben Ritter gäben zumindest Anlass für Verwunderung. Eine Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie mag Seebach unter diesen Umständen nicht mehr aussprechen.

Die Zahl der Woche



Durchschnittliche 20 Touchpoints verbinden einen Kunden mit dem Produkt, für das er sich letztlich beim Kauf entscheidet, so eine Studie von McKinsey. Mit Content Commerce können Händler schon viel früher als bisher in diese weitläufige Customer Journey einsteigen, argumentiert der Lösungsanbieter Styla im Interview mit etailment.

Die Zukunft der Woche



Facebook macht in den USA mit seiner Marktplatz-Funktion, über die Nutzer Gegenstände anbieten und verkaufen können, ebay schon mächtig Konkurrenz. Jetzt soll die Marketplace-Funktion auch nach Deutschland kommen, berichtet der „Tagesspiegel“ unter Berufung auf interne Unterlagen und einen Insider.