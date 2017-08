Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Die Sport- und Outdoorbranche ist eine am besten entwickelten im Online-Shopping und Kampfsport eine der letzten interessanten Nischen in diesem Bereich. Die Zahl der Kampfsportler in Deutschland wächst seit Jahren. Besonderen Rückenwind hat momentan die Disziplin MMA – Mixed Martial Arts –, ein Hybrid aus verschiedenen Kampfsportarten. Der zu verkaufende Shop hat sich auf diese Spielart spezialisiert. Dabei funktionieren MMA-Artikel auch für fast alle anderen Kampfsportarten und im Fitnessbereich. Eine eigene Marke mit eigenen Designs und guten Margen sowie zwei weitere Marken im Exklusivvertrieb geben dem Shop eine einzigartige Stellung in der Branche. Eine direkt vergleichbare Konkurrenz existiert nicht.

Markteintritt: 2008

Shopsystem: Magento 1.9.1

Sortiment: Ausrüstung und Bekleidung für Kampfsport und Fitness

Alleinstellung: Eigene Marke, Exklusivvertriebsrechte, hoher B2B-Anteil

Umsatz 2015/2016: 1.887/2.144T€

Gewinn (EBITDA): 2015/2016: 248/272T€

Kernmärkte: D/A/CH

Kaufpreis: VB 1.6 Mio. € inkl. neuer Lagerware (150.000 €) zum Einkaufswert

Verkaufsart: Asset Deal

Etwa 50% des Umsatzes kommt von B2B-Kunden, die häufig einkaufen. Der hohe B2B-Anteil und der hohe Bekanntheitsgrad des Shops in der Szene lassen den Umsatz mit vergleichsweise geringen Werbe- und Marketingkosten zu Stande kommen.

Das Marktumfeld entwickelt sich gerade sehr positiv. MMA war bis vor Kurzem in Deutschland mit einem TV-Bann belegt, der nun von höchster Stelle für unrechtmäßig erklärt wurde. Die großen privaten TV-Sender haben bereits begonnen, von MMA-Events zu berichten, was dem Sport auch in Deutschland die öffentliche Präsenz bringen wird, wie er sie bereits bspw. in Großbritannien hat.

Der Käufer übernimmt nicht nur einen Internetshop, sondern einen kompletten laufenden und für die nächsten Jahre gut aufgestellten Online-Handel mit hochinteressanten Produkten und starken Alleinstellungsmerkmalen in einer Nische mit starken Wachstumsaussichten.

Kontaktaufnahme und Anfragen an kampfsport3@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.