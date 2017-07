Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Zum Verkauf steht ein hochinteressanter Shop mit einem einfachen und hochprofitablen Konzept. Der Shop produziert individualisierbare Geschenkartikel, die sich für eine ganze Reihe von Schenkanlässen eignen. Der Kunde kann aus den Individualisierungsmöglichkeiten selbst online auswählen. Die Umsetzung funktioniert weitgehend automatisch bei geringem Personalaufwand. So bleibt nahezu die gesamte Wertschöpfung im Unternehmen und es entsteht eine Ebitda/Umsatzquote von fast 40%.

Markteintritt: 2013

Shopsystem: Magento 1.9.1, voll responsiv

Sortiment: Personalisierbare Geschenke

Alleinstellung: Top-Google-Positionen, breites Angebot, beste Usability

Umsatz 2016/2017: 740.000/850.000€ (2017 Schätzung)

Gewinn (EBITDA)*: 2016/2017: 280.000/346.500€ (2017 Schätzung)

Besonderheit: Sehr hohe Marge, breite Abdeckung der Wertschöpfungskette

Kaufpreis: VB 1.575.000 € inkl. Lagerware im Wert von ca. 75.000€

Verkaufsart: Asset Deal

*GF-Gehalt bereits abgezogen

Das Marktumfeld hat sich nach einem Boom in 2013 auf gutem Niveau stabilisiert. Der zu verkaufende Shop konnte sich als einer der Marktführer in seiner Nische etablieren. Er besetzt die Top-Google-Positionen zu den wichtigen Keywörtern und bietet das umfangreichste Angebot mit der besten Usability. Die steigenden Umsätze in den letzten Jahren sind der beste Beweis für die erfolgreiche Arbeit.

Auch für die kommenden Jahre sind die Aussichten gut: Der Trend zu individualisierten Produkten ist einer der stärksten im Onlinehandel, das Sortiment kann mit dem bestehenden Geschäftsmodell noch deutlich erweitert werden und auch in Onlinemarketing und Social Media finden sich große Potentiale. Der Shop ist voll verlegbar. Alle notwendigen Produktionsmittel werden funktionsfähig übergeben. Der Platzbedarf beträgt lediglich ca. 60 qm. Da sich die Prioritäten des Inhabers aufgrund eines neuen Startups verschoben haben, wird ein Käufer gesucht, der den Onlineshop zu neuen Höhen vorantreibt.

Der Käufer übernimmt nicht nur einen Internetshop, sondern einen kompletten laufenden und für die nächsten Jahre gut aufgestellten Online-Handel mit hochinteressanten Produkten und starken Alleinstellungsmerkmalen in einer aussichtsreichen Nische.

