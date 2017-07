GD Star Rating

Amazon geht stramm auf die 50 Prozent Marktanteil am deutschen E-Commerce-Umsatz zu. Dies bedeutet, dass wohl schon bald jeder zweite Online-Euro über Amazons Ladentisch rollt. Dies bedeutet aber auch, das Amazons Marketplace-Händler etwa ein Viertel des Umsatzes im Onlinehandel erzielen werden.

Da Händler dies nicht ignorieren können, müssen sie sich mit den Möglichkeiten und Chancen des Amazon Marktplatzes zwingend auseinandersetzen.

Doch eines ist klar: Am Ende des Tages, muss es sich auch lohnen! Mangels nachhaltiger Analyse ist dies bei vielen Händlern oder Produkten jedoch nicht der Fall.

Unser Webinar wird Handlungsempfehlungen aufzeigen, wie Online-Händler genau ermitteln, für welche ihrer Artikel sich Amazon Marketplace überhaupt lohnt. Dabei werden Kostentreiber genauso ermittelt, wie wichtige Produkte mit Potential.

Der beliebteste Teil jedes Webinars ist der Q&A-Teil. Deswegen halten wir in unseren Webinaren den Informationsteil möglichst kurz und räumen der anschließenden Fragerunde genügend Raum ein. Nutzen Sie Ihre Chance – Fragen Sie unsere Experten alles!

In diesem Webinar erklären wir:

(Dauer ca. 30 Minuten inkl. Fragerunde)

Welche (versteckten) Kosten beim Amazon Marktplatz wirklich auf Sie zukommen können

Wie Sie ermitteln für welche Artikel sich Amazon für Sie überhaupt lohnt

Wann?

Donnerstag, den 27. Juli 2017, 11:00 – 11:30 Uhr



Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Marketingleiter und sonstige Entscheider

Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl, E-Commerce Controlling Experte

shopanbieter.de // renditemacher.de

shopanbieter.de // renditemacher.de Tom Budiscak, Director Business Development

plus-IT GmbH

Lohnt sich Amazon Marketplace für mich und meine Produkte überhaupt?