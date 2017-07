GD Star Rating

Pressemitteilung: Bereits zum neunten Mal erhebt plentymarkets den E-Commerce Geschäftsklimaindex. Mit dieser Umfrage wird die allgemeine Händlerstimmung im Zeitraum der Analyse und die Aussicht auf das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte erhoben. Allen Teilnehmern winkt die Chance auf Gewinne im Gesamtwert von 1.575,60 €.

In Kooperation mit shopanbieter.de und dem Händlerbund ermittelt plentymarkets den 9. E-Commerce Geschäftsklimaindex. Mit dieser Befragung zur Selbsteinschätzung kleinerer und mittelgroßer Unternehmen wird die Analysereihe fortgeführt, die im vierteljährlichen Zyklus ein Bild der Händlerstimmung zeichnet. Das Umfrageergebnis bietet einen Einblick in die aktuelle Situation deutscher Online-Händler und gibt Auskunft über deren Einschätzung der Geschäftslage in den jeweils kommenden 6 Monaten.

Machen Sie mit und helfen Sie bei dieser Analyse:

https://de.research.net/r/9-plentymarkets-E-Commerce-Geschaeftsklimaindex-PM Anzeige plenty-Händler sind erfolgreicher

Wie steht es um den Online-Handel im Sommer 2017?

Nachdem der Index in den letzten beiden Umfragen leicht abgefallen ist und damit auf einen Rückgang der Händlerstimmung schließen ließ, ist es in diesem Quartal besonders spannend, ob sich die Stimmung durch die Aussicht auf das sich langsam nähernde Weihnachtsgeschäft wieder hebt, oder ob ein Sommerloch die Händlergemüter weiterhin trübt.

Zum Dank für die Teilnahme an der Umfrage verlost plentymarkets gemeinsam mit dem Händlerbund die folgenden Gewinne im Wert von insgesamt 1575,60 €:

1x IROBOT Roomba 966 im Wert von 795,00 €

1x 1 Jahr keine Grundgebühr beim Kundenservice telbes (powered by Händlerbund) im Wert von 718,80 €

1x Kostenfreies Jahresabo des Onlinehändler Magazins im Wert von 58,80 €

Die Umfrage endet am 14. Juli 2017.

Sämtliche Ergebnisse der bisherigen Indizes können hier eingesehen werden:

https://www.plentymarkets.eu/knowledge/whitepaper/

Der plentymarkets E-Commerce Geschäftsklimaindex wird alle drei Monate erhoben. Die Befragung ist einfach gehalten und thematisiert kurz und knapp die zukünftige Geschäftsentwicklung.

