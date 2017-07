, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Pressemitteilung: Pünktlich zum Release des neuen Produkts „cateno für Prime durch Verkäufer“ veröffentlicht der E-Commerce-Experte cateno einen Ratgeber über das Amazon-Prime- durch-Verkäufer-Programm.

Mit 17 Millionen Amazon Prime Kunden in Deutschland ist das Amazon-eigene Kundenbindungsprogramm längst in aller Munde. Lange Zeit konnten Online-Händler nur Prime-Produkte anbieten, wenn diese auch den Amazon FBA Versand nutzten. Dies hat Amazon vor einiger Zeit geändert und so können Händler, die ihre Ware aus dem eigenen Lager heraus versenden, Produkte ebenfalls mit dem Prime Badge kennzeichnen. Der Service stellt für Online-Händler eine echte Chance zur Steigerung der Verkäufe dar, denn 70 Prozent der Prime-Kunden kaufen mehrmals im Monat über Amazon und bevorzugen Prime-Produkte bei der Kaufentscheidung!

Allerdings gibt es neben den strengen Regularien von Amazon selbst, auch weitere Stolpersteine die Online-Händler bei der Entscheidung, den Prime-Versand anzubieten, beachten sollten.

Im „Gewusst-Wie-Ratgeber“ beschreibt cateno, die verschiedenen Chancen und Risiken, die sich durch die Nutzung des Amazon Services ergeben und stellt die Synchronisationsschnittstelle „cateno für Prime durch Verkäufer“ vor. Anzeige plenty-Händler sind erfolgreicher

Hier finden Sie die genauen Inhalte des Ratgebers im Überblick:

Ein kurzer Rückblick: Amazon Prime und Amazon FBA

Prime durch Verkäufer

Der Prime-Versand

Die Vorteile von Prime durch Verkäufer

Dinge, die es zu bedenken gibt

cateno für Prime durch Verkäufer

>> Hier geht’s zum Ratgeber

Über cateno: Die cateno GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2000 von Benjamin Bruno und Markus Meißner gegründet. Das Unternehmen deckt mit der E-Commerce-Komplettlösung, cateno 5, sämtliche Prozesse im Onlinehandel ab. Erklärtes Ziel ist es dabei, den Arbeitsalltag von Online-Händlern zu vereinfachen. Egal, ob es um die zentrale Pflege der Daten in der Warenwirtschaft, um die Ausleitung der Daten in den eigen Onlineshop, auf Online-Marktplätze oder um die Optimierung des Lager- und Versandprozesses geht. Für seine innovative Technologie wurde das Unternehmen im Jahr 2015 mit dem Innovationspreis IT der Initiative Mittelstand im Bereich E-Commerce ausgezeichnet. Auch im Jahr 2017 kürte die Initiative Mittelstand die Software cateno für Lager zu den besten Lösungen im Bereich Industrie & Logistik.