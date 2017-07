Borussia Dortmund holt Gesamtsieg beim Shop Usability Award 2017

GD Star Rating

Pressemitteilung: Bei der Verleihung des Shop Usability Awards 2017 im Rahmen der K5 Conference in Berlin stand der Onlineshop des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund im Rampenlicht. Nach der Auszeichnung als bester Marken-Shop im Rahmen des Shop Awards 2017, der von der Internet World Business verliehen wird, sicherte sich der BVB den Gesamtsieg beim Shop Usability Award 2017 und überzeugte die hochkarätige Fachjury auch noch in der Kategorie „Sport & Outdoor“.

Bereits seit zehn Jahren wird der Shop Usability Award verliehen und gehört inzwischen zu den bedeutendsten Awards der deutschen eCommerce Szene. Jährlich werden dabei Onlineshops ausgezeichnet, die mit viel Kreativität, Engagement und Einsatz für ein nutzerfreundliches Einkaufserlebnis im Onlinehandel sorgen. In diesem Jahr wurden aus über 700 Anmeldungen jeweils fünf Shops in 12 Branchen- und fünf Sonderkategorien für das Finale ausgewählt. Der Onlineshop von Borussia Dortmund konnte sich gegen diese Vielzahl an Mitbewerbern durchsetzen und die begehrteste Trophäe des Shop Usability Awards entgegennehmen. „Der Online Shop vom BVB besticht durch ein aufgeräumtes Design, eine stimmige Customer Journey und eine sehr hohe Performance. Diese Faktoren, sowie die innovativen Spielerwelten machen den Shop zum verdienten Gesamtsieger des Shop Usability Awards 2017″, erklärte Johannes Altmann, Gründer des Shop Usability Awards.



Große Freude bei allen Projektbeteiligten



„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnungen beim Shop Usability Award 2017. Der Gesamtsieg ist eine tolle Bestätigung, dass wir mit unseren Partneragenturen und Shopware ein starkes Team aufgestellt haben,“ so Matthias Zerber, Geschäftsführer der BVB Merchandising GmbH. „Der Erfolg unseres neuen Onlineshops spiegelt sich neben den gewonnenen Awards in allen relevanten Erfolgskennzahlen wider“ ergänzt Thomas Brandtner, Leiter E-Commerce. Die angesprochenen Partner feierten mit ihm: „Wir freuen uns sehr, dass Der BVB nach dem Shop Award 2017 jetzt den Gesamtsieg beim Shop Usability Award nach Dortmund geholt hat. Wir sind natürlich wahnsinnig stolz auf so eine tolle Referenz“ so Manuel Strotmann, Geschäftsführer der umsetzenden Agentur best it.

Der Onlineshop, dessen Design von Kommerz konzeptioniert und umgesetzt wurde, setzt eine Shopware Enterprise Edition ein. Dementsprechend stolz zeigte sich auch Shopware Vorstand Sebastian Hamann: „Das mit dem BVB ein Shopware-Shop den Gesamtsieg geholt hat, freut uns sehr. Diese Auszeichnung, in Kombination mit den vier anderen Kategoriesiegern, die auf Shopware setzen, bestätigt uns darin, mit Shopware das richtige System für qualitativ hochwertige Shopprojekte zu entwickeln.“

Neben dem BVB durften mit euronics.de (Kategorie „Elektronik, Software & Handy“), tischmanier.com (Kategorie „Möbel & Wohnen“), najoba.de (Kategorie „Wellness, Beauty & Gesundheit“) und ars24.de (Sonderkategorie „Publikumspreis“) weitere vier Shopware-Shops Auszeichnungen entgegennehmen. Damit ging ein Drittel der verliehenen Awards an Projekte, die Shopware einsetzen.

Impressionen der Verleihung sowie weitere Informationen gibt es unter http://shop-usability-award.de/.

