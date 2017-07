Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Verkauft wird einer der Top Sportnahrung Onlineshops. Der Onlineshop ist seit 2013 online und steigert jährlich den Umsatz und die Anzahl an Stammkunden. Wachsender Markt. Wir führen im Sortiment Top 80 Marken und die besten Produkte. Im laufe der Jahre wurden zahlreiche Optimierungsmaßnahmen vollzogen.

Shopsystem: Shopware 5.2 inkl. Responsive Design

TrustedShops Zertifiziert

Internationale Tätigkeit: ja (DE, AT, CH, UK Shops + über Marktplätze)

Umsatz:

2014: 250.000€

2015: 400.000 €

2016: 450.000 €

2017 bis Juni: 270.000 € – Plan über 500.000 €

Marge im Schnitt 25-28%

Warenwirtschaft: JTL Wawi komplett automatisiert mit mehr als 50 Workflows die die meiste operative Arbeit abwickeln.

Sehr gute Beziehungen zu Herstellern mit guten Konditionen und Zahlungszielen von >30 Tagen.

Marketing Mix ist breit aufgestellt mit: Eigenanzeige

SEO

SI > 0.7 – auf dem Level von Marktführer

Extrem viel unique Content auf Landingpages, Produktseiten und Produktseiten

Aufwendige OnPage Optimierung vollzogen inkl. auto interner Verlinkun

Dom.Pop über 300 – beste Qualität

SEA

Detaillierter Account von Prof. Agentur aufgesetzt, optimiert und geführt

Shopping

RLSA

DSA

eCPC Portfolio für Bidding

Autoscripte

Search – über 80 Kampagnen – sehr detailliert aufgesetzt

Remarketing Kampagnen für Contentnetzwerk und Suche und Shopping

Display Kampagnen

Preisvergleiche

Alte Verträge mit Sonderkonditionen

Bereits optimiert mit Filtern (keine Klicks wo keine Conversions)

Idealo

Billiger

Günstige

Kelkoo

usw.

Marktplätze

eBay

Amazon

Real.de

Rakuten

Allyouneed

Affiliate Programme

Affilinet und Belboon

Über 15.00 Publisher

Nur 2% Provision für Gutscheinpublisher

Zahlreiche Banner und Werbemittel

Komplettes CI

Email Marketing

20.000 Abonnenten

Sehr gute Öffnungs- und Klickraten

Social Media

Kooperation mit Influencern

Google Analytics prof. aufgesetzt mit DataLayer und Events und erweiterter eCommerce

Microsoft Power BI mit Echtzeit Daten und Auswertungen aller wichtigen KPIs

Arbeitsaufwand: 1-2h/Tag + 1 Minijob Mitarbeiter oder 2-3h/Tag für eine Person

Lagerfläche notwendig: 40-70 qm

Lagerwert nach EK: 70 TEUR

Preis: 100 TEUR zzgl. optional Ware nach EK.

Bitte bei Anfragen einige Sätze dazu schreiben oder einen Kapitalnachweis mitschicken, daraufhin wird ein Expose mit allen detaillierten Informationen zugeschickt.

Kontaktaufnahme und Anfragen an nahrungsergaenzung@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.