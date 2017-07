GD Star Rating

loading...

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de!

Die Kalenderwoche 26 hat der Internet-Branche einen neuen Rekord beschert: Die EU-Kommission hat Google wegen Ausnutzung seiner Marktmacht zu einem Bußgeld von sage und schreibe 2,42 Milliarden Euro verdonnert. Außerdem: Media-Saturn will Redcoon loswerden und der 3. Amazon Prime Day geht am 11. Juli über die Bühne.

Die Themen der Woche

Media-Saturn hat die Nase voll von Redcoon. Laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung (via CRN) will die Elektronik-Kette den Kauf vor einem Schiedsgericht rückabwickeln. Dazu verklagt Media-Saturn die ehemaligen Geschäftsführer auf 300 Millionen Euro wegen 60 angeblichen Kartellrechtsverstößen, die bereits vor dem Kauf begangen worden sein sollen.

Dass der B2B-Handel in Sachen E-Commerce kräftig von B2C-Händlern lernt, ist bekannt. Dass dies auch aus Kundensicht der richtige Weg ist, zeigt erneut eine Studie von Creditreform, Six Payment Services und Ibi Research. Demnach stieg der Anteil der Online-Käufe bei 88 Prozent der befragten B2B-Unternehmen in den letzten Jahren deutlich an, und ebenso wie im B2C-Bereich spielt auch im B2B-Handel der mobile Kanal eine immer größere Rolle. –>Onlinehändler-News

Auf Hersteller von Luxus-Marken rollt ein ziemliches Problem zu, so eine Studie von EY, Keylens und Influx: Die Generation Z. Die erste Generation, die mit einem Smartphone in der Hand aufgewachsen ist, sei laut dem Forschungsbericht dezidiert markenuntreu, habe keinen Sinn für Status und wähle Produkt vornehmlich nach Funktionalität aus. Klingt irgendwie nach meiner höchst praktisch veranlagten Großmutter… –>Business Insider

Von Amazon SEO haben Sie sicher schon gehört. Und da ähnliche Prinzipien auch bei ebay gelten, um ein Produkt in den Suchergebnissen nach oben zu bringen, gibt es auch den Begriff „ebay SEO„. Florian Rötsch, Leiter E-Commerce bei Ecultor, einem erfolgreichen Marktplatzplayer für den Vertrieb von Displayschutzfolien, hat auf t3n ein paar einfache Tricks verraten, die jeder ebay-Händler sofort umsetzen kann.

Was macht eine gute Middleware aus? Das Cyberday-Blog erklärt am Beispiel von Channable für Magento ausführlich, was alles stimmen muss, damit Daten aus dem Online-Shop nahtlos in verschiedenste Vertriebskanäle weitergereicht und dabei auch noch so optimiert werden, dass ein Produkt sowohl auf Amazon als auch ebay oder bei idealo optimal gefunden wird.



Die Zahl der Woche

2,42 Milliarden Euro Bußgeld soll Suchmaschinenriese Google innerhalb von 90 Tagen zahlen, hat die EU-Kommission festgelegt. Das Unternehmen habe seine „marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht“, indem es seinen eigenen Preisvergleichsdienst Google Shopping ganz oben in den SERPs platziert habe, zitiert Internetworld die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Verstager. Die Geldbuße ist mehr als doppelt so hoch wie die bislang höchste Kartellstrafe von 1,06 Milliarden Euro. Google prüft eine Berufung.

Die Diskussion der Woche

Auf der diesjährigen K5 in Berlin stand das Segment Lebensmittel im Fokus vieler Vorträge und Diskussionen. Wie ist der schwierige deutsche Markt für Online-Player zu knacken – und wie können Player dabei gegen Amazon Fresh bestehen, lautete die Frage. Mit Filial-Picking jedenfalls nicht, so Johannes Steegmann, CMO von Rewe Digital, der mit seiner Aussage für einige Verwunderung sorgte. Das sei ineffizient, deshalb werde die Supermarktkette künftig eher auf stadtnahe Zentrallager für den Online-Versand setzen. –>Internetworld

Die Zukunft der Woche

Am 11. Juli steigt der 3. internationale Amazon Prime Day, hat Amazon bekannt gegeben. Mitshoppen können diesmal Prime-Mitglieder aus den USA, Großbritannien, Spanien, Mexiko, Japan, Indien, Deutschland, Frankreich, China, Kanada, Belgien und Österreich. 30 Stunden lang stehen ihnen tausende von vergünstigten Produkten zur Verfügung. Um das Shopping effizienter zu gestalten, setzt Amazon dieses Jahr mehr auf Personalisierung. Auch der Sprachassistent Alexa soll mit der Aktion wieder gepusht werden: Es gibt deutlich mehr Deals, die nur über die Spracheingabe der verschiedenen kompatiblen Endgeräte bestellt werden können.