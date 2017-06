Verkaufsbörse: Online-Shop für große Frauen

Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Dieser Online-Shop besteht seit Mitte 2004 und ist durch die permanenten Updates durch Gambio immer auf dem aktuellsten Stand. Das Angebot ist für große modische Frauen ausgerichtet. Eine Marktnische mit sehr wenigen Mitbewerbern.

Die Käufer sind fast nur nur Frauen und zu 90 Prozent im Alter zwischen 18 und 49 Jahre. Die Produkte, nur Hosen u. Jeans, kommen von sehr bekannten Markenfirmen im mittleren Preissegment und wir haben auch Eigenmarken. Durch die detaillierte Produktbeschreibung unserer Produkte und unsere Kontrolle, ob die Größenangaben von Seiten der Lieferanten tatsächlich stimmen, hält sich die Retouren Quote immer in einem sehr gemäßigten Rahmen.

Der Shop ist spätestens bis zum Sommer 2018 komplett aus Altersgründen zu verkaufen.

Kundinnen: Aktueller Stand 19.800.

Newsletter-Kundinnen: Aktueller Stand: Etwas über 9.800.

Tägliche Besucher im Shop: zwischen 400 und 550

Durchschnittlicher Warenkorb: zwischen 120,- € und 150,- € je nach Saison

Bruttoumsatz 2016: 735.000 €

Server: Von 1&1. Dedicated Server Dual-Core XL Managed plus mit Platin-Service (Hotline Tag und Nacht). Monatliche Kosten 99,99 EUR. Kurze Kündigungszeit. In diesem Preis sind noch 7 Domains erhalten mit direkten Bezug zur Hauptdomaine, als Absicherung.

Shop-Software: Gambio GX3 Version: v3.5.1.2. SSL-Verschlüsselung. Diese Shop-Software besticht durch das einfaches Handling und den weiteren geringen Kosten. Darum ist Gambio mit über 20.000 Anwendern sehr weit verbreitet.

Zweisprachig (Deutsch/Englisch) ist vorhanden.

Alle Rechtstexte bez. AGB, Datenschutz usw. wurden immer auf den neusten Stand aktualisiert.

Eingebundene Zahlungsmöglichkeiten: PayPal, Sofortüberweisung.de, Vorkasse. Banküberweisung, Nachnahme.

Versand durch DHL (Pakete) bzw. Deutsche Post. Verbesserte Versand-Konditionen und Abholung vor Ort.

Newsletter Versandsystem vorhanden. “Flatrate Newsletter”. Nutzungsgebühr 26,65 EUR pro Monat bei max. 11.000 Adressen, unbegrenzter Versand. Muss nicht übernommen werden.

Der Shop wurde über Jahre hinweg Seo-Optimiert. Seit 2004 ist der Shop bei Google im Index erfasst und ab da in allen für den Shop relevanten Seiten auf der Seite Nr. 1 zu finden.

Google: Adwords-Werbung, Betreuung durch Kundenservice von Google.

Kopierer: Ricoh 3003. Noch 2 Jahre Leasing von insgesamt 5 Jahren Laufzeit. Monatliche Kosten ca. 90,- EUR

Sicherheit: Kaspersky Anti-Virus.

Verkaufspreis: 340.000 EUR

Es ist möglich für einen Käufer, dass der Geschäftsbetrieb während des Inhaberwechsels nahtlos weiterarbeiten kann. Auf Wunsch können wir bei der Einarbeitung in alle technischen Bereichen, helfen.

Die Lagerware muss übernommen werden. Der Lagerumschlag ist sehr hoch und darum ist der Warenbestand nur zwischen 20.000 bis 25.000 EUR. Dieser Online-Shop mit seinem Angebot eignet sich auch für etwas größere Unternehmen im Textileinzelhandel, die mit Online und mit der Fläche eine Marktnische besetzen wollen.

Die Umsätze können erheblich und sehr schnell gesteigert werden, wenn der Käufer bereit ist, in Werbemaßnahmen erheblich mehr zu investieren und viel mehr als es uns möglich war. Eine Steigerung von neuen Kundinnen von 20.000 auf 50.000 in 3 bis 5 Jahren, ist in der Folge sehr realistisch.

Die durchschnittlichen Marketingkosten pro Jahr betrugen ca. 25.000 EUR. (Google-Adwords, Buswerbung, Rundfunkwerbung, Hotelverkaufsschauen)

Kontaktaufnahme und Anfragen an modenische@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.