Die Gewinner des Shop Usability AwardÂ® 2017 – Marken- und Fankultur beeindruckt beim Shop Usability Award

Pressemitteilung: Zum 10jährigen Jubiläum kassierte zunächst der Shop Usability Award® selbst Lorbeeren. Über 700 Anmeldungen und eine gigantische Abendveranstaltung mit Party bis in die frühen Morgenstunden machten klar – der Shop Usability Award® ist die Instanz im e-Commerce.

Die Sieger des Shop Usability Award 2017 wurden am Abend des 22. Juni 2017 im Rahmen der K5 Future Conference in Berlin ausgezeichnet. Inzwischen wurde die begehrte Trophäe von Shoplupe Initiator Johannes Altmann bereits zum 10. Mal verliehen. Dieses Jahr wurden 714 Bewerbungen in 12 Kategorien und 5 Sonderkategorien eingereicht. Zum ersten Mal gab es einen Publikumspreis, bei dem 15.000 Endverbraucher abgestimmt haben. Gewinner des Abends war der Fanshop des Fußballclubs Borussia Dortmund.

Der Online Shop des BVB ist Bester in der Kategorie „Sport & Outdoor“ und Gesamtsieger des 10. Shop Usability Awards. Die Jury findet den Shop originell, aktivierend und innovativ. shop.bvb.de bietet eine einzigartige Inszenierung interaktiver Spielerwelten. Themenbezogene Einkaufswelten bilden die „Personality Brands“ der Spieler authentisch ab. Hierbei entsteht eine nachhaltige Customer Experience.

Euronics ist Kategoriesieger bei den Elektronik-Shops, QS-Designedby von S.Oliver ist bester Modeshop und onmyskin.de der beste Markenshop. Der Gesamtsieger aus 2015 keller-sports.de ist innovativster Shop des Jahres.

Shopbetreiber können sich ab 26.6.2017 bei der Applikation „UXme“ registrieren und ihre Detailbewertung einsehen. Die Software ermöglicht zudem Benchmark-Analysen und bietet wertvolle Vergleiche und neue Inspiration für Shopbetreiber.