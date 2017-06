, 5.0 out of 5 based on 3 ratings

(Pressemitteilung): Hochwertige, in Deutschland produzierte Verpackungen zu günstigen Herstellerpreisen – das bietet die neue Kartonagenplattform Kartonplus. Ein einzigartiges Nachbestellungssystem mit Direktintegration in Händlersysteme rundet das Angebot des Start-ups ab.

Kartonagen sind für Onlinehändler unverzichtbares, alltägliches Arbeitsmittel. Sie sollen stabil, einfach in der Handhabung und möglichst günstig sein. Dennoch zahlen die meisten Onlinehändler nicht den besten Preis für ihr Verpackungsmaterial – weil sie ihre Kartonagen nicht direkt beim Hersteller, sondern von Zwischenhändlern kaufen. Kartonplus will das ändern. Die Verpackungsmittelplattform bringt Händler und Verpackungshersteller direkt zusammen. Auch Onlinehändler, die wenige Pakete im Monat versenden und deshalb normalerweise für den Direktvertrieb nicht in Frage kommen, profitieren mit Kartonplus von günstigen Herstellerpreisen.

Möglich wird das durch ein ausgeklügeltes Abwicklungssystem aus der Feder der beiden PaketPLUS-Gründer Dr. Alexander Schwinn und Bastian Mell. Das Paketbeilagensystem PaketPLUS wurde Ende 2015 komplett von Burda übernommen – jetzt melden sich die beiden Gründer mit einer ähnlich revolutionären Idee für die Umverpackung von Onlinesendungen zurück.

„Herkömmliche Kartonagenanbieter haben in aller Regel stets nur bei einzelnen Produkten die Preisführerschaft inne. Zusätzlich unterliegen Kartonagen aufgrund ihrer Rohstoffabhängigkeit täglichen Preisschwankungen. Deshalb müssten sich Onlinehändler eigentlich bei fast jedem Einkauf von Verpackungsmaterialien erneut um einen kostengünstigen Lieferanten kümmern“, erläutert Bastian Mell das Grundproblem, das Kartonplus lösen will. „Dies ist für die Händler nicht nur zeit- sondern auch kostenintensiv und viele Händler scheuen den Mehraufwand. Bei uns dagegen bekommt der Händler stets nur die besten Preise aus unserem Herstellernetzwerk angeboten. Bei höchster Qualität aus Deutschland.“

Portooptimierung und Kosteneinsparung für Onlinehändler

Die besonders günstigen Preise kann Kartonplus durch eine konsequente Ausrichtung auf den Onlinehandel erreichen: Das Start-up bietet ausschließlich für den E-Commerce optimiertes Verpackungsmaterial an, das sich an den Standardmaßen der gängigen Paketversender orientiert, darunter Versandkartons, Luftpolstertaschen und weitere für den E-Commerce typische Verpackungen. Auch bei individuellen Kartongrößen oder bedruckten Kartons nutzt Kartonplus das Herstellernetzwerk, um die bestmöglichen Konditionen zu ermöglichen.

Die Fokussierung auf vergleichsweise wenige, auf die Zielgruppe zugeschnittene Versandmittel ermöglicht es, Größenvorteile bei der Produktion zu nutzen – und das schlägt sich in Preisvorteilen für die Händler nieder. Zudem handelt Kartonplus kontinuierlich aktualisierte Preise mit den Herstellern aus.

Das intelligente Vermittlungssystem geht aber noch einen Schritt weiter: Da Verpackungsmaterial ein ständiges Verbrauchsmaterial ist, kalkuliert das Kartonplus-System den laufenden Bedarf seiner Händlerkunden und passt die Produktion daran an. Das bedeutet für die Händler: ständige Verfügbarkeit der benötigten Kartonagen zu geringen Kosten.

Als Spezialist für Verpackungsmittel im E-Commerce kann Kartonplus so immer attraktive Preise bieten, um Onlinehändlern beim Sparen ihrer Verpackungskosten zu helfen.

Kartonplus ist technische Abwicklungsplattform zwischen Hersteller und Onlinehändler

Auch den Ordervorgang vereinfacht Kartonplus im Verhältnis zu herkömmlichen Onlineshops für Verpackungen erheblich. Die Plattform ist speziell auf die Beschaffung und Nachbeschaffung von Verpackungsmaterial ausgerichtet und fungiert als Schnittstelle zwischen Hersteller und Onlinehändler. Der einfache Bestellvorgang und das einzigartige Nachbestellungssystem helfen Onlinehändlern zudem, Kosten, Zeit und Aufwand bei der Beschaffung der Verpackungsmittel zu sparen.

Shopbetreiber können so gezielt und kurzfristig Verpackungsmaterial nachbeschaffen. Umfangreiche Statistiken geben Händlern Aufschluss darüber, wie hoch die Kosten für Verpackungsmaterial sind und welche Verpackungsmittel in welchen Mengen verbraucht werden.

Über Kartonplus:

Kartonplus ist der Verpackungsmittelanbieter für den E-Commerce und bietet günstige und optimierte Verpackungen für Onlinehändler. Das Sortiment umfasst dabei Versandkartons, Luftpolstertaschen und viele weitere Verpackungen für E-Commerce-Sendungen. Als Spezialist bietet Kartonplus ausschließlich Verpackungsmaterial an, das für Onlineversandhändler optimiert ist (beispielsweise Kartongrößen optimiert auf Portokosten / passende Qualität).

Die neuartige und innovative technische Plattform von Kartonplus vereinfacht die Beschaffung und Nachbeschaffung von Verpackungsmaterial für Onlinehändler. Gegründet wurde Kartonplus von den beiden ehemaligen PaketPLUS-Gründern Dr. Alexander Schwinn und Bastian Mell.