Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

GD Star Rating

loading...

(Anbietertext): Je nach Betrachtungsweise würde Sie das 1993 gegründete Unternehmen in den Märkten Wohlbefinden, Wellness, Meditation, Yoga, Esoterik, Asiatika suchen und auch finden. Die Top-Keywords befinden sich auf den ersten Plätzen bei Google.

Eine Eigenmarke ist seit über 20 Jahren der „Porsche“ im Nischenmarkt und bringt entsprechend gute Erträge.

Um den B2B Markt nicht zu verunsichern kann der genaue Markt erst nach Kontaktaufnahme und Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung bekannt gegeben werden.

Nach einem schweren Unfall Anfang der 90er beendete der Firmeninhaber seine EDV Karriere um seinem Leben mehr Sinn zu geben.

Es werden Produkte verkauft, die Menschen lieben, ihnen gut tun, sie begeistern, ihre Lebenswege unterstützen. Parallel wurden Ausbildungen angeboten.

In den letzten Jahren wurde eine unterstützende EDV aufgebaut, die alle Firmenbereiche abdeckt und über 150.000 Euro investiert.

Ein eigenes Dispotool deckt alle Bedürfnisse ab. Es wurde über 5 Jahre hinweg angepasst um alle Probleme, vor allem bei Auslandsbestellungen mit Lieferzeiten von bis zu 9 Monaten zu lösen.

200 Hintergrundprozesse überwachen alle Fehlermöglichkeiten bei Kundengruppen, Preisen, Artikel, Beständen und informieren bei Bedarf die Sachbearbeiter.

Die Hauptprodukte werden seit Jahrzehnten in Indien beim selben Hersteller per Email bestellt und dann in Handarbeit in hoher Qualität gefertigt. Das ergänzende Produktportfolio wird zu Sonderkonditionen bei Importeuren in Europa geordert.

Der Gambio Online-Shop wird mit einer von Hersteller programmieren Schnittstelle aktuell gehalten und liefert alle Bestellungen in die federführende Faktura. Die Umsatzbringer haben ein eigenes automatisiertes Text Spinning und sind – einmalig im Markt – mit über 20 Artikeleigenschaften filterbar. Eigenanzeige

Ihr Online-Shop ist meist mehr wert als Sie denken!



Mit unserer Shop-Kurzbewertung erfahren Sie was Ihr Onlineshop tatsächlich wert sein könnte. Nur zehn Minuten Aufwand für Sie!



Jetzt mehr erfahren

Dem Problem der sinkenden Margen wurde so entgegengesteuert werden und „Porsche“ verkauft, obwohl genügend „Dacia“ im eigenen Shop für den preisbewussten Käufer vorhanden ist.

Multichanneling findet momentan nicht im nennenswertem Maße statt, Schnittstellen dafür sind vorhanden.

Zahlen aus 2016:

Umsatz: 360.000 Euro netto

Rohertrag im Schnitt: 54%

Rücksenderate: ca. 4%

B2B Anteil: ca. 45%

Trusted Shop Bewertung aktuell: 4,89

Die Verkaufszahlen sind relativ stabil, mit leichtem Wachstum im Verkauf über den B2B und B2C Shop.

Vor Jahren wurde damit begonnen die Firma unabhängig vom Inhaber zu machen. Die gesamte Alltagsarbeit wird von zwei Festangestellten ausgeführt. Der Versand findet im Moment noch im eigenen Hause statt.

Trotzdem der Inhaber mehrere Monate privat im Ausland war und in den letzten 1 1/2 Jahren fast nicht mitgearbeitet hat, ist die Ertragslage gut und wäre exzellent, wenn man als Inhaber selber Hand anlegen würde.

Firmenstandort ist momentan Baden-Württemberg, eine Verlagerung wäre möglich.

Generell wurde in den letzten 24 Jahre eine hervorragende Basis geschaffen, damit engagierte Visionäre auf einem stabilen Fundament durchstarten können. Eine ausgereifte EDV, hervorragende Sichtbarkeit im Internet und eine breit aufgestellte Vertriebsstruktur stehen bereit.

Wenn für Sie die Märkte Entspannung, zu sich selbst finden, Wellness, Spiritualität oder ähnliches interessant sind, sollten Sie sich nicht die Chance entgehen eine sehr eingeführte Firma mit viel Potential zu erwerben.

Der Inhaber ist bereit Sie auf freiberuflicher Basis zu unterstützen und sein einmaliges Wissen im Content Marketing mit einzubringen.

Kontaktaufnahme und Anfragen an wellness@shopanbieter.de

werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.