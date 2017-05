Shop Usability Award 2017: Shortlist – die nominierten Shops stehen fest

GD Star Rating

loading...

Pressemitteilung: Die Initiatoren des Shop Usability Award® suchen heuer zum 10. Mal nach den besten Online-Shops in Deutschland. Die Nominierungen für den Shop Usability Award 2017 stehen fest. 714 Einreichungen wurden von den Shoplupe Usability-Experten in einem aufwändigen Prüfverfahren vorbewertet. Daraus ergeben sich je 5 Nominierungen in 12 Branchenkategorien und 4 Sonderkategorien.

Die Nominierungen wurden an die externe Fach-Jury zur Bewertung übergeben. Die einzelnen Kategoriesieger und der daraus hervorgehende Gesamtsieger werden am 22.06.2017 bei der Verleihung auf der K5 Konferenz in Berlin bekannt gegeben.

DIE SHORTLIST 2017

Kategorie „Accessoires, Geschenke & Lifestyle“

http://www.brogle.de

http://www.dmax-shop.de

http://www.fashionette.ch

http://www.meinfoto.de

http://www.pinkmilk.de Anzeige Unsicher, was die Zukunft bringt?



Das Geschäftsklima für Online-Händler trübt sich ein. Mit unserem Zukunfts-Check erfahren Sie, ob Sie auch weiterhin optimistisch aus dem Fenster blicken können.



Nur 5 Minuten Aufwand, jetzt kostenlos: www.shopanbieter.de/zukunfts-check

Kategorie „B2B“

http://www.eauvation.de

http://www.praxisdienst.de

http://www.pxd.de

http://www.timkid.de

http://www.vega-direct.com

Kategorie „Elektronik, Software & Handy“



http://www.ars24.com

http://www.cw-mobile.de

http://www.euronics.de

http://www.king-controller.de

http://www.notebooksbilliger.de

Kategorie „Essen & Trinken“



http://www.beerjack.de

http://www.fischkaufhaus.de

http://www.reishunger.de

http://shop.eismann.de

http://www.vekoop.de

Kategorie „Freizeit, Hobby & Haustier“



http://www.axperto.de

http://www.bubeck-petfood.de

http://www.japankoi-shop.de

http://www.josera.de

http://www.kaninchenhofladen.de

Kategorie „Haushalt, Heimwerk & Garten“



http://www.gartentraum.de

http://www.kivanta.de

http://www.schornstein-fachhandel.de

http://www.springlane.de

http://www.wmf.com

Kategorie „Möbel & Wohnen“



http://www.connox.de

http://www.klotzaufklotz.de

http://www.light11.de

http://www.snoozeproject.de

http://www.tischmanier.com

In der Kategorie „Mode“



http://www.bench.de

http://www.onmyskin.de

http://www.qs-designedby.de

http://www.schiesser.com

http://www.trigema.de

Kategorie „Special Interest“



http://www.amorelie.com

http://www.beamershop24.de

http://www.camforpro.com

http://www.liebeslust.de

http://www.watt24.com

Kategorie „Spielwaren, Kids & Baby“



http://www.bikebox-shop.de

http://www.didymos.de

http://www.edumero.de

http://www.meinebabyflasche.de

http://www.seed-stroller.com

Kategorie „Sport & Outdoor“



http://www.keller-sports.de

http://www.mammut.ch

http://www.ortovox.com

http://shop.bvb.de

http://www.tennis-point.de

Kategorie „Wellness, Beauty & Gesundheit“



http://www.321linsen.de

http://www.beautylane.com

http://www.najoba.de

http://www.naturdrogerie.de

http://www.parfumdreams.de

Sonderkategorie „Bester Markenshop“



http://www.onmyskin.de

http://www.qs-designedby.de

http://www.schiesser.com

http://shop.bvb.de

http://www.wmf.com

Sonderkategorie „Innovativster Shop“



http://www.ars24.com

http://www.keller-sports.de

http://www.klotzaufklotz.de

http://www.pech-keks.de

http://www.tischmanier.com

Sonderkategorie „Small Business“



http://www.bikebox-shop.de

http://www.gartentraum.de

http://www.genusshandwerker.de

http://www.kaninchenhofladen.de

http://www.snoozeproject.de

Der Gewinner der Sonderkategorie „Social Projects“ wird auf der Verleihung bekannt gegeben.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.