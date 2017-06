GD Star Rating

Pressemitteilung: Amazon und Ebay sind für viele Online-Händler die wichtigsten Verkaufskanäle. Sie warten mit großer Reichweite, vielversprechenden Absatzpotenzialen, aber auch mit einer wachsenden Zahl an Mitbewerbern auf. Unternehmer haben also allen Grund, sich stets über aktuelle Trends, neueste Kniffe und Optimierungsmöglichkeiten zu informieren.

Der Händlerbund Training Day, der am 14.06.2017 in München stattfindet, entführt sowohl Branchenkenner als auch Interessierte und unerfahrene Händler in die Welt der beiden großen Online-Marktplätze. Wenn sich die Pforten Mitte Juni zur eindrucksvollen Eventlocation – dem traditionsreichen Löwenbräukeller – öffnen, geht es einen ganzen Tag lang darum, wie man sich als Händler wappnet und an welchen Stellen versteckte Potenziale ausgeschöpft werden können.

Training Day bietet umfassende Palette an Themen



Zusammen mit erfahrenen Branchengrößen wie dem E-Commerce-Rockstar Michael Atug, Peter Höschl von Shopanbieter oder Atila Ioan Szekely von Plentymarkets werden auf dem Training Day in München nicht nur grundlegende Aspekte des Handels angesprochen, sondern auch spezifische Bereiche thematisiert: Amazon SEO und Ebay SEO werden dabei genauso in den Fokus gerückt wie beispielsweise wichtige E-Commerce-Analysen oder die Arbeit mit Google-Shopping.

Die Teilnehmer profitieren dabei nicht nur von den Vorträgen der Experten, sondern können mit aufkommenden Fragen auch auf die Referenten zugehen und somit mögliche Hürden oder Probleme aus ihrem Alltag lösen. Anzeige Unsicher, was die Zukunft bringt?



Netzwerken beim Treffpunkt E-Commerce



Doch das ist noch nicht alles: Im Anschluss an den Training Day in München findet der Treffpunkt E-Commerce statt. Hier haben Online-Händler die Chance, sich in entspannter Atmosphäre untereinander auszutauschen oder sich von Dienstleistern zu verschiedensten Themen aus der Online-Welt beraten zu lassen.

Tickets für den Training Day und Treffpunkt E-Commerce am 14. Juni 2017 in München sind ab sofort für 199,00 Euro bzw. für Händlerbund-Mitglieder zum vergünstigten Sonderpreis von 189,00 Euro erhältlich.

