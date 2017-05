Mit Network.A die richtige Agentur für jedes Projekt finden

GD Star Rating

Pressemitteilung: Der Händlerbund hat mit Network.A eine Vermittlungsplattform geschaffen, die Online-Händler und Agenturen aus der gesamten E-Commerce-Branche miteinander vernetzt. Die Plattform ist vor kurzem in einer offenen Beta-Phase an den Start gegangen.

Bedarf an Unterstützung im E-Commerce ist groß

Egal, ob für den Online-Shop ein neues Webinterface, professionelle Produktfotos oder eine stimmige Facebookseite gebraucht werden – der Bedarf an Unterstützung im Online-Handel ist groß und die Agenturlandschaft wirkt oft unübersichtlich. Network.A. deckt als erste Plattform alle Themen des E-Commerce ab, darunter IT, Marketing, Design und strategische Beratung. Laut der aktuellen Zufriedenheitsstudie des Händlerbundes benötigt ein Drittel der Online-Händler Unterstützung in diesen Bereichen.

Wer sich im schnelllebigen E-Commerce weiterentwickeln und professionalisieren möchte, braucht Partner und verlässliche Dienstleister. Network.A hilft dabei die richtige Agentur für jedes Projekt zu finden. “Network.A hat bereits nach wenigen Tagen der offenen Beta-Phase die ersten Aufträge vermittelt und wir sind zuversichtlich, dass das Konzept weiterhin großen Zuspruch findet”, sagt Tim Arlt, Vorstand des Händlerbunds. Anzeige Ihr Online-Shop ist meist mehr wert als Sie denken!



Händler entscheidet sich für passendes Angebot



Während Auftraggeber offene Gesuche ausschreiben, bewerben sich die registrierten Agenturen mit einem Angebot darauf. Der Nutzer entscheidet, dann selbst, ob ein Angebot zu seinem Projekt passt und er es annehmen möchte. Im Anschluss an die Zusammenarbeit haben beide Seiten die Möglichkeit eine Bewertung abzugeben – das schafft Transparenz und Vertrauen. Kurz gesagt: Network.A verbindet Agenturen und Händler innerhalb der E-Commerce-Branche digital miteinander.

Wo? www.network-a.de

Was? E-Commerce, B2B

Wer? Agenturen und Händler

Wie viel? kostenfrei für alle

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.