2. Amazon Sales Kongress 2017 â€“ Erfolgsstrategien separat zugeschnitten auf Vendoren und Seller

GD Star Rating

loading...

Pressemitteilung: Der 2. Amazon Sales Kongress ist die erste große Konferenz mit weitgehend separaten Programmsträngen für Markenhersteller und Händler, die genau auf deren unterschiedlichen Informationsbedürfnisse zugeschnitten sind! Unter dem Motto Fit für das Weihnachtsgeschäft“ findet er am 6./7. Juli 2017 mit hochkarätigen Referenten in Würzburg statt im modernen Tagungszentrum in der spektakulären Festung Marienberg hoch über der Stadt.

Programm bietet am ersten Tag sieben Vorträge zu hochaktuellen Themen wie z.B. Strategien für Verhandlungserfolg bei Amazon, Vendor Central Handling Optimierung, Werbeoptionen für Vendoren auf Amazon sowie Automatisierte Amazon Analysen zur Ranking-Optimierung. Am zweiten Tag finden drei parallele Intensiv-Seminare zur Vertiefung wesentlicher Themen des Vortags und zur Behandlung individueller Fragen statt jeweils geleitet von Top-Experten für Amazon-Optimierung. Abgerundet wird das Vendoren-Programm durch zwei Best Practice Vorträge aus den Branchen Spirituosen und Consumer Electronics.

Den Sellern werden an beiden Tagen insgesamt 13 Vorträge geboten. Zu den Highlights zählen die Themen Amazon SEO Erfolgsfaktoren, Sourcing und Logistik in und aus China, Sales Boost auf Amazon durch externen Traffic, Erfolgreich werben mit, Professionelles Rezensionsmanagement sowie wie man als Seller erfolgreich in den USA auf amazon.com verkaufen kann. Anzeige plenty-Händler sind erfolgreicher

Gewinnen Sie den Überblick in Ihrem plentymarkets-Shop und weiteren E-Commerce Kanälen. Identifizieren Sie Optimierungspotential und steigern Sie den Abverkauf durch gezieltes Cross-Selling.



Alles in einem Tool, schnell und einfach anwendbar. Mehr Infos und testen

Der Kongress richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte von Konsumgüterherstellern und -händlern mit Verantwortung für den Umsatzerfolg, vor allem also an Vertriebsleiter, Leiter E-Commerce, Marketingleiter, Geschäftsführer und Unternehmer. Der Teilnahmebeitrag für diesen zweitägigen Kongress beträgt €1.295 zzgl. MwSt..

Veranstalter ist die Gesellschaft für Kongressmanagement (GfKM), die in Deutschland zu den führenden Anbietern von hochwertigen Kongressen für Führungskräfte im Vertrieb gehört.

Weitere Informationen unter www.amazon-sales-kongress.de.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.