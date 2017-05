GD Star Rating

loading...

(Pressemitteilung): Auf der einzigen Fachkonferenz für MailChimp-Anwender in Deutschland dreht sich im KOMED Mediapark in Köln wieder alles um MailChimp und Newsletter-Marketing.

Am 27. September 2017 treffen sich Experten und Anwender der E-Mail- und Newsletter-Marketing-Lösung MailChimp im Kölner KOMED Mediapark zur 2. unabhängigen MailChimp-Anwenderkonferenz, dem MailChimp-Day. MailChimp ist weltweit eines der führenden Systeme in diesem Bereich und wird seit 15 Jahren aufgrund der Praxisnähe und Leistungsfähigkeit im B2B- und B2C-Bereich angewendet.

Beim 1. MailChimp-Day im Oktober 2016 besuchten rund 140 Teilnehmer den Anwendertag und zeigten sich beeindruckt von der Qualität und dem Praxisbezug der Fachvorträge. Auch in diesem stehen im Kölner KOMED Mediapark Best-Practice-Beispiele, Strategien und Taktiken für erfolgreiche Adressgenerierung sowie rechtliche Aspekte im Fokus. Dabei sind alle Themen und Vorträge im Vergleich zum Vorjahr komplett neu.

Es erwartet die Teilnehmer keine Theorie, keine Werbevorträge, sondern handfeste, umsetzbare und praktisch anwendbare Techniken und Tipps. Hierzu dient auch der gemeinsame Erfahrungsaustausch zwischen Anwendern und Experten in den Pausen. Anzeige Unsicher, was die Zukunft bringt?



Das Geschäftsklima für Online-Händler trübt sich ein. Mit unserem Zukunfts-Check erfahren Sie, ob Sie auch weiterhin optimistisch aus dem Fenster blicken können.



Nur 5 Minuten Aufwand, jetzt kostenlos: www.shopanbieter.de/zukunfts-check

Der MailChimp-Day richtet sich an alle, die bereits MailChimp verwenden oder Interesse haben, dieses Werkzeug für ihr Unternehmen oder ihre Organisation zu nutzen.

Der diesjährige MailChimp-Day findet am 27.9.2017 von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr statt. Im KOMED in Köln dreht sich dann einen Tag lang alles um das Thema MailChimp und Newsletter-Marketing. Die Tickets gibt es für 99 € zzgl. MwSt.

Ebenfalls ist es möglich, als Aussteller oder Redner am MailChimp-Day teilzunehmen. Interessierte Unternehmen und Agenturen finden Informationen zu den verschiedenen Paketen unter http://www.mailchimp-day.de/ausstellung-messe.

Veranstalter des MailChimp-Days ist die Aachener Internetagentur AIXhibit AG. AIXhibit ist die erste in Deutschland zertifizierte MailChimp-Experten Agentur und setzt die Lösung seit über zehn Jahren für zahlreiche Kundenprojekte ein.

AIXhibit Vorstand Michael Keukert ist u. a. auch Autor des ersten deutschsprachigen Fachbuchs über MailChimp.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.