Über ›Die Renditemacher‹ beraten wir seit letztem Jahr Onlinehändler beim Controlling ihres Onlinegeschäfts. Unser wichtigster Hebel für die Ertragssteigerung: die Optimierung von Adwords-Kampagnen. In einem kostenlosen Ratgeber haben wir nun unsere Erfahrungen zusammengetragen und geben Händlern ganz konkrete Handlungsanweisungen zur Steigerung ihrer Adwords-Rendite.

Google Adwords-Kampagnen gehören zum unverzichtbaren Marketingrüstzeug eines jeden Onlinehändlers. Die Nutzung der Textanzeigen der Suchmaschine ist einfach, flexibel und vielseitig einsetzbar. Seitdem Onlinehändler ihre Produkte bei Google Shopping nur noch kostenpflichtig bewerben können, ist die sichere Beherrschung von Adwords noch wichtiger geworden – und gerade an der mangelt es leider häufig.

Analysen zu Adwords-Kampagnen unserer Kunden von ›Die Renditemacher‹ haben gezeigt: Onlinehändler könnten bis zu 25 Prozent und mehr ihres Adwords-Budgets sparen, wenn sie ihre Kampagnen klug optimieren – ohne spürbare Umsatzeinbußen und innerhalb kurzer Zeit.

Stattdessen verlieren sich viele Händler im Klein-Klein der komplexen Adwords-Möglichkeiten

und übersehen die wichtigsten Stellschrauben.

»Der größte Fehler ist, kein oder ein schlechtes Reporting zu haben. Viele Händler achten bei ihrer Analyse vornehmlich auf Umsatz und Kosten – aber eben nicht auf die Verbindung zwischen diesen beiden Kennzahlen: die Rendite. Nichts ist gefährlicher, als eine aus dem Zusammenhang gerissene Zahl.« Peter Höschl, Geschäftsführer von Renditemacher UG und Betreiber des Branchenportals shopanbieter.de

Zudem werden die verfügbaren Zahlen und Daten oft nur sehr oberflächlich ausgewertet – wenn überhaupt. Die wahren Schätze in Sachen Optimierung liegen in der Tiefe verborgen. So ist es beispielsweise möglich, dass eine Anzeigengruppe insgesamt gute Performance-Werte zeigt, einzelne Keywords in dieser Gruppe aber schlecht abschneiden. Geht man an diese Keywords ran, kann man die Kosten deutlich senken und damit den Ertrag der ganzen Anzeigengruppe steigern.

Konkrete Handlungsanweisungen im Adwords-Ratgeber



Um Onlinehändler bei der Optimierung ihrer Adwords-Kampagnen zu unterstützen, haben wir den kostenlosen Ratgeber ›Mehr Erfolg mit Adwords‹ zusammengestellt. Damit erhalten Händler wertvolle, ganz konkrete Handlungsanweisungen, mit denen sie ihre Optimierung sofort beginnen können.

Eine Tiefenanalyse zahlt sich in der Regel nach spätestens 3 Monaten aus.

»Die Mühe lohnt sich auf jeden Fall.« Diese Einschätzung unterstützt Max Ebell, Betreiber eines Onlineshops für Fußballvereinsbedarf, der von ›Die Renditemacher‹ beim Controlling seines Onlinehandels unterstützt wird. »Besonders schnellen Erfolg erzielten wir mit der Analyse unserer Adwords-Kampagnen«, so Ebell. »Heute liegen unsere monatlichen Deckungsbeiträge um bis zu 75 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.«

Der Ratgeber ›Mehr Erfolg mit Adwords‹ steht unter https://www.shopanbieter.de/knowhow/google-adwords.php zum kostenlosen Download bereit.

Übrigens: Wir verlosen wieder fünf kostenlose AdWords-Audits. Alle Infos und Teilnahme unter http://renditemacher.de/verlosung-adwords-audits/