Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

GD Star Rating

loading...

(Anbietertext): Zum Verkauf steht ein Onlineshop der u.a. in den Branchen Gastronomie und Industrie, aber auch von Kleingewerbe und Privatkunden genutzt wird. Die Kunden sind überwiegend in Deutschland. Der Vertrieb in die Nachbarstaaten ist ausbaufähig.

Viele Stammkunden und viele Neukunden. Ausbaufähiger Umsatz durch Hinzunahme von Amazon, Ebay usw. Das Tagesgeschäft wird von einem Mitarbeiter bestritten. Der Shop wird seit 2009 betrieben und ist vom Händlerbund zertifiziert.

Der Umsatz lag 2016 bei 229.900 EU

Der Rohertrag lag 2016 bei ca. 52 %

Das Warenlager umfasst ca. 70.000 EUR (EK)

Geringe Retourenquote unter 1%

Gute Platzierung bei Google

Verteilung B2B und B2C Kunden ca. 60/40

Intensiv gepflegte Website mit X Domains in deutscher Sprache

Eigenanzeige

Kennzahlen sind wie Zombies

... keiner möchte mit ihnen zu tun haben.



Doch Kennzahlen können auch sexy sein!



Kostenlose Informationen und praxisorientierte Handlungsempfehlungen für besseres E-Commerce Controlling finden Sie auf www.renditemacher.de. Jetzt kostenlos erfolgreicher werden

Im Kaufpreis enthalten sind u.a.

Hard- und Software (z.B. Computer, Drucker, Warenwirtschaftsprogramm …)

Büro- und Lagereinrichtung.

Der Shop eignet sich für Existenzgründer, bestehende Unternehmen zur Erweiterung des Geschäftsfeldes (z.B. für weitere Kundenbindung), Quereinsteiger …

Den Onlineshop biete ich aus Altersgründen zum Verkauf an. Eine Einweisung in die Abläufe und in das System biete ich an.

Kaufpreis auf Anfrage.

Kontaktaufnahme und Anfragen an gastro-haushalt@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.