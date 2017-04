GD Star Rating

Unser kürzlich gestarteter Zukunft-Check bringt Erstaunliches zutage: Onlinehändler mit einem Jahresumsatz unter 2,5 Mio. Euro haben die vergangenen drei Jahre deutlich über dem Branchendurchschnitt zugelegt.

Seit einem Monat bietet unser Zukunfts-Check eine wertvolle Orientierung für Onlinehändler. Das kostenlose Tool ermittelt die Zukunftsaussichten von Onlineshops, weist auf Probleme im aktuellen Geschäft hin und gibt konkrete Handlungsanweisungen für Verbesserungen. Zusätzlich erfahren Onlinehändler, wie sie im Vergleich zur Branche stehen. Der Zukunfts-Check kann anonym erstellt werden.

Die bisherigen 275 Teilnehmer erzielen überwiegend einen Umsatz von weniger als 2,5 Mio. Euro. Lediglich jeder Zehnte erreicht mehr, insgesamt 2,5 % der Teilnehmer erzielen einen Jahresumsatz höher als 10 Mio. Euro.

Eine erste Auswertung der Zahlen bringt jedoch Erstaunliches zutage. So wuchsen 60 % der Teilnehmer in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich jährlich um mehr als zehn Prozent. Fast 45 % aller Teilnehmer wuchsen im Schnitt sogar über 20 % im Jahr. Lediglich knapp 15% konnten nicht wachsen und betrübliche 7,3 % gaben an, die letzten drei Jahre, ein Negativwachstum verzeichnet zu haben.

Stärkstes Wachstum bei einem Umsatz zwischen 500.000 und 1 Mio. Euro

Die Aufschlüsselung der Wachstumszahlen nach Umsatz zeigt, dass Onlinehändler mit einem Jahresumsatz zwischen 500.000 und 1 Mio. Euro die vergangenen drei Jahre am stärksten gewachsen sind. Den niedrigsten Wachstum (allerdings auf hohem Niveau!) verzeichneten erwartungsgemäß Händler mit einem Umsatz höher als 2,5 Mio. Euro.

Unternehmen dieser Unternehmensgruppe müssen auch am häufigsten mit einem Negativwachstum leben. Dies wiederum würde unsere Einschätzung der klassischen Wachstumsfalle untermauern.

Der Zukunfts-Check in Kürze

Mit unserem kostenlosen Zukunft-Check erfahren Sie, wie Ihre Situation allgemein und im Vergleich zum Wettbewerb Ihrer Branche zu beurteilen ist. Dabei bewerten wir nicht nur die IST-Situation, sondern ermitteln auch Ihre Zukunftsaussichten.

Anschließend führen wir eine Bewertung Ihrer Aussagen durch, gewichten diese und vergleichen sie mit Benchmark-Werten Ihrer Branche. Als Ergebnis erhalten Sie einen übersichtlichen Report per E-Mail mit Ihrer ganz persönlichen Auswertung und unserer Einschätzung, nebst Handlungsempfehlungen.

Das Ausfüllen unseres Fragenbogens dauert nur fünf Minuten und ist jetzt kostenlos – also wagen Sie einen Blick in die Zukunft Ihres Online-Geschäfts.