(Anbietertext): Der Online-Shop besteht seit 11 Jahren. Da ich ein anderes Projekt beginnen möchte, steht dieser nun zum Verkauf. Der tägliche Aufwand wie Auftragsabwicklung etc. beträgt circa 2 bis 3 Stunden. Der Jahresumsatz von 2016 liegt bei etwa 205.000,00 Euro. Der Verkaufspreis des Shop beträgt 60.000,00 Euro

Was ich Ihnen anbiete:

Gegründet 2006 (e.K.)

Bezug direkt vom Hersteller

Über 4.000 Artikel im Shop

Domain: els-licht.de, els-licht.com

Lampen und Leuchten für den privaten Endverbraucher, aber auch für Elektriker, Ladeninhaber und Messeaussteller.

Folgende Artikel werden angeboten:

Innenleuchten wie Wandleuchten, Deckenleuchten, Stehleuchten, Tischleuchten

Küchenleuchten, Einbauleuchten, Aufbauleuchten, uvm

Außenleuchten wie Gartenstrahler, Stehleuchten, Wandleuchten, Fluter, etc.

Große Auswahl an verschiedensten LED-Leuchten

Schienensysteme, Displayleuchten etc. für das Ladengeschäft, Messestände, Museen, etc.

Es sind mehr als 4.000 Artikeldaten und Artikelbilder in den Shop eingepflegt. Die Artikeldaten erhalte ich von den Herstellern, die Daten werden von mir optimiert und in den Shop importiert.

Das Geschäftsmodell basiert auf Dropshipping, so dass kein Kapitaleinsatz für Warenbestand notwendig ist. Grundlage der Angebotspalette sind Lampen und Leuchten direkt vom Hersteller, mit denen ich seit Beginn an zuverlässig zusammenarbeite. In den Shop können natürlich auch noch andere Hersteller mit aufgenommen werden.

Online-Shop System



Plenty Markets

Schönes Design

Warenwirtschaft mit vollautomatisierten Prozessen

Vorhandenes Warenlager ca. 3.000,00 EK

Dropshipping

Marketing



Eingerichtete Verkaufsplattformen wie Amazon und eBay

SEO optimiert

Google Produkte

Preisvergleiche

Tracking über google Analytics möglich

Facebook Seite vorhanden

GooglePlus Seite vorhanden .

Weitere Informationen

Der Shop ist ein geprüfter TrustedShops Shop und ist mit Sehr gut ausgezeichnet

Viele Zahlungsarten möglich, derzeit wird Vorkasse, PayPal und Billsafe (Rechnungskauf) angeboten

Ausgereifte Prozesse

Das verwendete Shopsystem ist ein modernes und ausbaufähiges Shopsystem mit dem fast alle Aufgaben des kaufmännisch-technischen Ablaufes in einfacher und unkomplizierter Form abgewickelt werden können. Einfache Administration ohne besondere Vorkenntnisse. Das Shopsystem ist endlos erweiterbar und es können weitere Kategorien, Unterkategorien, Artikel und Lieferanten hinzugenommen werden

Auszug der Shop-Funktionen:

Automatische Bestellabwicklung: Automatische Erstellung und Mail-Versand von Bestellbestätigung, Lieferschein, Storno, Rechnung.

Automatische Erstellung einer PDF-Rechnung mit Briefkopf und Logo.

Lagerverwaltung – Integrierte Lagerverwaltung (Bestandskontrolle)

Mehrere Preisgruppen hinterlegbar (Endkunde, Händler)

Rabattstaffelungen

Newsletterfunktion

Gutscheine

Individuelle Versandarten und Versandkosten einstellbar

Mehrere Zahlungsoptionen (Vorkasse, Rechnung, PayPal, Sofortueberweisung, Kreditkarte u.v.m.)

Schnittstellen zu Preisvergleichsportalen

Schnittstelle zum Verkauf der Produkte bei Ebay, Amazon, etc.

Es bestehen keine laufenden Verpflichtungen oder Verträge, die mit dem Kauf des Shops übernommen werden müssen.

Zusätzlich zum reinen Verkauf des Shops biete ich dem neuen Eigentümer eine 3monatige Betreuung. Eine umfassende Einführung in das Handling des Shopsystems ist selbstverständlich.

