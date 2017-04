Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): „In der Nische kommt man nicht mehr an uns vorbei. Wir sind Vorreiter und weltweit der größte Anbieter in dieser Nische. Die Perspektiven speziell in der Nische sind hervorragend.

Unsere Produkte sind die ideale Geschenkidee: Handgefertigt und mit eigener Geschichte sprechen sie gleichermaßen Liebhaber von außergewöhnlichen Designprodukten, trend-affine Käufergruppen sowie Kunden an, die Wert auf eine faire und nachhaltige Produktion legen.

Von Gürteln, über Taschen bis hin zu hochwertigen Wohnaccessoires – die Produktpalette umfasst derzeit mehr als 400 einzigartige und margenstarke Produkte in über 1.600 Varianten.

Unser Partnernetzwerk vereint über 35 Designer und Produzenten aus aller Welt, die uns teilweise exklusiv beliefern. Neben deutschen und europäischen Manufakturen sind viele Kooperativen und Familienbetriebe aus Südamerika, Afrika und Asien unter unseren Zulieferern zu finden. Selbstverständlich wird nur fair und nachhaltig produzierte Ware verkauft (und damit diverse NGOs unterstützen). Eigenanzeige

KPIs

Markteintritt 2014 und Marktführer in einer schnellwachsenden Nische und globalen Bewegung

Sortiment / Branche: Accessoires, Lifestyle, Deko, Wohnaccessoires

Umsatz: 2014: 98 000 EUR

Umsatz: 2015: 164 000 EUR

Umsatz: 2016: 195 000 EUR (davon 43.000 EUR über Marktplätze)

Rohertragsmarge 70 – 60 % über das gesamte Produktportfolio!

Durchschnittlicher Warenkorbwert: 52 Euro

Konversionsrate von 1,98 % im Online-Shop

Besucher Ø: 2016: 690 Besucher täglich

Geringe Retourenquote (5,8% Onlineshop, 6,6% Marktplätze, kombiniert 6,1%)

30% returning visitors, viele Stammkunden

Marke und Marketing

Vorreiter und bekannteste Marke in der Nische mit klarem „Branding“

Sehr zufriedene Kunden, nachhaltiges & faires Markenimage

zweisprachiger Content vorhanden (Englisch & Deutsch)

Shopvote-Bewertungen

Newsletter über Mailchimp mit derzeit ca. 3.500 Abonnenten

Social-Media Kanäle mit hoher Interaktion: Facebook (+10.000 Follower!), Twitter, Instagram, Pinterest

Breites Medieninteresse und Bekanntheit

Eingetragenen Wort-Bild-Marke mit hoher Wiedererkennung

Technische Spezifikation:

automatisiertes Saas Shopsystem: Plentymarkets 7 mit Billbee-Anbindung für Marktplätze

Marktplätze: Anbindung an Ebay, Amazon, DaWanda, Avocadostore, Allyouneed, Etsy

Professionelle Fotos, Produktbeschreibungen und Einbindung diverser Zahlungsarten: PayPal, SOFORT-Überweisung, Vorkasse, Nachnahme

Google Analytics und AdWords

Logistik mit Versand- und Retoursystem via DHL und Ereturn (Fullfillment-Ready)

Ortsunabhängig

Betrieb mit weniger als 1 FTE möglich

Sortiment

400 einzigartige und margenstarke Produkte in über 1.600 Varianten

Sortiment u.a. mit Eigenmarken

Exklusive Lieferantenbeziehungen für Deutschland

Produkt-Portfolio: über 200 neue und interessante Produkte in der Pipeline um das Sortiment zu erweitern

Warenlager zum EK beziehbar (Bestandswert etwa 30.000 €)

Der Onlineshop ging 2014 aus dem klassischen Offline-Handel mit über 600.000 € Jahresumsatz hervor. Die Umsätze im Offlinehandel verdeutlichen das Potential des Onlineshops. Ohne weitere Anstrengungen wird in 2017 ein Umsatz von ca. 250.000 Euro im Onlineshop erreicht werden. Der Onlineshop ist bereits heute wirtschaftlich, birgt aber noch viel Optimierungspotential. Der Geschäftsbetrieb ist voll verlegbar, das Tagesgeschäft durch den Einsatz einer professionellen Warenwirtschaft weitgehend automatisiert und kann u.a. durch Auslagerung noch weiter optimiert werden. Potenziale zum Ausbau des Geschäfts finden sich im Sortiment und Marketing in vielfältiger Hinsicht.

Der Shop kann seinen weltweiten Vorsprung als Marktführer, Experte und Erstanbieter in Deutschland und Europa in dieser schnell wachsenden Nische schnell weiter ausbauen. Nachdem die Infrastruktur für die Skalierbarkeit bereits hergestellt wurde, kann nun die Aufmerksamkeit der Expansion gelten. Da sich die Prioritäten des Gründerteams 2016 aufgrund neuer Geschäftsaktivitäten verschoben haben und sie nicht das Potential voll auszuschöpfen können, sucht es für diese Chance einen Käufer oder Nachfolger.“

