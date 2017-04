Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Bei dem angebotenen Shop handelt es sich um einen Onlineshop für freiverkäufliche Tierarzneimittel, Diätfutter, Ergänzungsfuttermittel und Premiumfutter. Direkt vom Tierarzt erhalten Sie jede Menge Informationen zu Futter, Tiermedizin und Zubehör rund um Ihr Haus- oder Nutztier.

Der angebotene Online Shop besteht seit 2003 und wurde seither als sogenannter Vetshop von einer Tierarztpraxis geführt. Für die Übernahme des Sortiments wäre auch die Fortführung durch einen Tierarzt notwendig.

Alternativ kann der Shop aber auch als Tierbedarfs- und Futtershop mit neuem Sortiment betrieben werden und dabei von seiner guten Positionierung in den Suchergebnissen und seiner Listung durch Google aufgrund seines alten Domainnamens profitieren.

Umsatz 2017 (geschätzt): 450.000 Euro

Was wird angeboten: Der aktuelle Lagerbestand beträgt nach Einkaufswert ca. 18.ooo€ (nur bei Kauf durch Tierarztpraxis) –

Zum Verkauf stehen auch drei Domains (Alter 10 – 14 Jahre)

Welche eingetragenen Marken werden angeboten im Shop?

Premiumtierfutter.de vertreibt Deutschland- und europaweit Futtermittel von Premiummarken wie Eukanuba, HiLL’s, Royal Canin und anderen sowie Ergänzungsfutter und Pflegemittel für Tiere von Herstellern wie Bayer AG, Boehringer, Virbac TAM und vielen anderen. Mehr als 1500 Einzelprodukte in insgesamt 4100 Varianten befinden sich im Angebot des Shops. Daneben ausgewählter Zoobedarf, BIO – Produkte für Tiere (Premiumtierfutter.de ist BIO zertifiziert) und spezieller Bedarf und Medikamente für Fische. Wie viel Prozent der Texte im Shop sind Unique Content? In den vergangenen Jahren wurde viel Wert auf SEO Optimierung gelegt. Entsprechend wurden Texte individuell gestaltet, Produktbeschreibungen von Herstellern wurden im Text variiert. Besonderer Wert wurde auf Verlinkung innerhalb des Shops und Katagorietexte gelegt. Ferner gibt es einen shopeigenen Blog in welchem über aktuelle Themen individuelle Texte und News publiziert werden. Fernerhin gibt es eine ganze Rubrik Tiergesundheit (Diätfutter – Indikationen, Fütterungshinweise, Reisetipps, Tiermedizin). Hier gibt der Tierarzt wichtige Tipps zu den entsprechenden Themen. Man kann sagen dass etwa 30% der Texte tatsächlich Unique Content sind, der Rest sind angepasste und im Text modifizierte Produktbeschreibungen zu den mehr als 4500 Artikeln.

Shopsystem:

Shopware AG – Shopware 5.1.5 (Kaufshop mit Mietmodulen)

WaWi: Softengine GmbH – Büroware basic 5.30.848 (individuell angepasst) mit entsprechenden Schnittstellen zu Versanddienstleister DPD und DHL, ebay, Aamzon

Warum wird verkauft:



Veränderungen in der Praxisstruktur der Tierarztpraxis und die Notwendigkeit der intensiven Betreuung des Shops, für die aktuell die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen fehlen bedingen die Aufgabe des Gewerbes. Preis (VBP) richtet sich danach ob der Shop mit der aktuellen Ausrichtung weitergeführt werden soll und Interesse an der Übernahme des Lagers besteht oder ob ein Futtermittel/Tierbedarfsshop die neue Ausrichtung sein soll.

Kontaktaufnahme und Anfragen an tierfutter@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.