Warum idealo Direktkauf ein wichtiger Vertriebskanal fÃ¼r Online-HÃ¤ndler sein kann

Das enorme Wachstum im Mobile Commerce ist nur ein Beleg für das sich schnell ändernde Konsumentenverhalten und den technischen Herausforderungen, denen sich Onlinehändler stellen müssen.

Besonders für kleinere Händler wird es immer schwieriger, alle nötigen Hebel zu betätigen, um von Kunden optimal gefunden werden. Mit der Folge, dass Händler, die nicht auch auf anderen Vertriebskanälen, als dem eigenen Onlineshop vertreten sind, es grundsätzlich viel schwerer haben.

Diese Tendenz wird sich in Zukunft noch deutlich verstärken. Unser Webinar am 18. Mai zeigt, in welche Richtung sich der Onlinehandel bewegt und warum idealo Direktkauf ein wertvoller Begleiter auf diesem Weg sein kann.

Die Diskussion, ob Marktplätze und Preisvergleiche für Onlinehändler Sinn machen, ist meist müßig. Denn grundsätzlich gilt: Der Händler muss die Kunden dort abholen, wo sie sich aufhalten!

Und hier gibt es nun einmal eindeutige Entwicklungen: Die Konsumenten werden bequemer und nutzen immer weniger Angebote auf der Jagd nach dem günstigsten Preis, dem besten Produkt und das immer öfter mit dem Smartphone und anderen mobilen Endgeräten.

Direkt zur Anmeldung

In diesem Webinar erklären wir:

(Dauer ca. 30 Minuten inkl. Fragerunde)

in welche Richtung sich der Onlinehandel gerade entwickelt

wo der Kunde heute seinen Kauf startet und welchen Weg er dabei nimmt

wie idealo Direktkauf bei der Bewältigung der aktuellen und künftigen Herausforderungen unterstützt

Wann?

Donnerstag, den 18. Mai 2017, 11:00 – 11:30 Uhr



Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Marketingleiter und sonstige Entscheider



Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl, E-Commerce Controlling Experte

shopanbieter.de // renditemacher.de

shopanbieter.de // renditemacher.de Thomas Kurschat, Business Development Manager idealo Direktkauf

idealo Direktkauf

