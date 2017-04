GD Star Rating

Pressemitteilung: Amazon-Seller, Ebay-Händler und Webshop-Betreiber aufgepasst – am 09. Juni 2017 veranstaltet der Online Händler youlindo und die Online Marketing Agenturen intomarkets, casusbene in Hannover den merchantday. Ihr seid Powerseller, Multi-Channel-Händler oder ein kleines FBA-Startup? Dann bietet Euch dieses Marketplace-Event genau das Wissen, um euren Handel auf die nächste Stufe zu heben.

7 Top-Speaker aus verschiedenen Bereiche vermitteln ihr Expertenwissen, erzählen von Ihren Erfahrungen und Fehlern und bieten euch damit einmalige Insights für der Erfolg auf Amazon, Ebay oder als Multi-Channel-Händler.

Welche Themen werden auf dem merchantday behandelt?

Hier ein Überblick zu den Themen auf dem merchantday:

Fehler beim Import aus China vermeiden – Jens Lindner gehört zu den erfahrensten im Amazon-Business und erklärt welche Fehler beim Import man besser dem Wettbewerber überlasst.

– Jens Lindner gehört zu den erfahrensten im Amazon-Business und erklärt welche Fehler beim Import man besser dem Wettbewerber überlasst. Den Amazon-Algorithmus verstehen – was bei der Produktoptimierung wirklich wichtig ist? Christian Kelm ist ein gefragter Experte und weiß worauf es beim Amazon-SEO ankommt.

– was bei der Produktoptimierung wirklich wichtig ist? Christian Kelm ist ein gefragter Experte und weiß worauf es beim Amazon-SEO ankommt. Eine Marke aufbauen – ein Muss für jeden Onlinehändler. Erfahren Sie von Johannes Brenner wie gutes und langfristiges Brand-Building funktioniert.

– ein Muss für jeden Onlinehändler. Erfahren Sie von Johannes Brenner wie gutes und langfristiges Brand-Building funktioniert. Markenrechtsverstöße auf Amazon – mit Heidi Kneller-Gronen kommt eine erfahrene Expertin für Marken- und Patentrecht auf die merchantday-Bühne.

Gerade bei den stetigen Gesetzesänderung ist diese Thema für jeden Händler ein muss.

– mit Heidi Kneller-Gronen kommt eine erfahrene Expertin für Marken- und Patentrecht auf die merchantday-Bühne. Gerade bei den stetigen Gesetzesänderung ist diese Thema für jeden Händler ein muss. Social Media & Content Marketing für mehr Verkäufe – wie man mit einer effektiven Social Media Strategie und Content Marketing seine Sales steigert zeigt euch Lukas Mankow.

– wie man mit einer effektiven Social Media Strategie und Content Marketing seine Sales steigert zeigt euch Lukas Mankow. Professionelles Marketing aufbauen – Lars Müller weiß wie es geht. Mit seinem Programm „1.000 Euro Gewinn am Tag“ polarisiert er bewusst, aber nur um zu zeigen, dass man mit dem richtigen Marketing sehr erfolgreich sein kann.

– Lars Müller weiß wie es geht. Mit seinem Programm „1.000 Euro Gewinn am Tag“ polarisiert er bewusst, aber nur um zu zeigen, dass man mit dem richtigen Marketing sehr erfolgreich sein kann. PPC-Kampagnen zielgerichtet steuern – hier kommt ein Pionier zu Wort. Franz Jordan ist Geschäftsführer von Marketplace-Analytics und damit der erste Tool-Anbieter dieser Art in Deutschland. Er weiß, worauf es bei erfolgreichen PPC-Kampagnen ankommt und teilt dieses Wissen mit euch auf dem merchantday.

Neben den Vorträgen gibt es die Möglichkeit zwischen den Slots und auf der anschließenden Networking-Party sich mit den Speakern und Gästen auszutauschen. Denn nicht nur die Redner können auf Erfahrungen und „Insider-Wissen“ zurückgreifen – auch die Besucher des merchantday sind fast durchweg Händler, Geschäftsführer und Marketplace-Kenner, die als interessante Gesprächspartner wichtige Impulse für das eigene Geschäft auf Amazon, Ebay und Co. bieten können.

Sichert euch jetzt euer Ticket für den merchantday – die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Mit unserem exclusiven Rabattcode: SHOPANBIETER17 könnt zudem noch 50 EUR auf den regulären Ticketpreis sparen. Hier geht’s zum Ticketshop auf www.merchantday.com .