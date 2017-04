GD Star Rating

Pressemitteilung: Veranstalter und Träger bevh und HDE stellen Kongress, Messe und NEO-Verleihung 2017 unter das Motto „Back to the Future. Back to Business.“

Die NEOCOM 2017 findet erneut auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt, dieses Mal aber in einer neuen Halle: Für die Messe und den Kongress ist die Kaltstahlhalle reserviert, für das Kongress-Plenum die Halle am Wasserturm. Die Verleihung des NEO, einem der führenden Branchen-Preise für den Handel, ist für den Abend des 11. Oktober terminiert.

„Der NEOCOM Kongress, die Messe und die Verleihung des NEO am ersten Messeabend werden intensiv miteinander verwoben. Wir bieten den Teilnehmern so eine einmalige Event-Experience, die durch den industriellen Charme der Kaltstahlhalle noch unterstrichen wird – das ideale Umfeld für etablierte Händler und auch Start-Ups, um die neuesten Trends im Digital Commerce zu diskutieren“, betont Ioana Sträter, Geschäftsführerin des Veranstalters Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt die Vorzüge der NEOCOM.

Die Handelsblatt-Tochter plant zusammen mit den Trägern Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) und Handelsverband Deutschland (HDE) verschiedene Neuerungen für die NEOCOM 2017. Neben der neuen Location und dem veränderten Zeitplan finden sogenannte „Deep Dive"-Formate zu aktuellen Themen des Digital Commerce statt.







E-Commerce Anbieter können sich erstmals auch auf dem „NEOCOM Future Camp“ präsentieren, das Themensäulen zu den Bereichen „Technology“, „Logistics & Fulfillment“, „Instore“, „Sales & Marketing“ und „Human Factor“ bietet. Stephan Tromp, stellv. Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE): „Die NEOCOM ist mit ihrer Ausrichtung auf den gesamten digitalen Handel die ideale Plattform für den Handelsverband Deutschland, um der gesamten Branche neue Trends und Entwicklungen bei Technologien und Prozessen im Handel zu präsentieren. Für den HDE ist entscheidend, dass sich die NEOCOM in den letzten Jahren von einem Kongress einer einzelnen Vertriebsform hin zu einem Event entwickelt hat, welches alle Vertriebskanäle abdeckt.“

„Der NEOCOM Kongress hat 2016 hervorragende Bewertungen erhalten. Der bevh ist der ECommerce-Verband, und E-Commerce-Prozesse sind heute die Basis und Erfolgsgrundlage jedes Handelsgeschäftes auf Distanz. Eine Veranstaltung, in die wir uns einbringen, muss nach vorne blicken und Wege zeigen, neue Technologien und Geschäftsmodelle mit der hohen Prozess- und Servicekompetenz des Versandhandels aufzubauen, der sich seit über hundert Jahren ständig neu erfindet. Wir sind überzeugt, dass E-Commerce in den nächsten Jahren immer weitere Branchen erreichen wird. Wir setzen darauf, mit der NEOCOM diesen neuen Kollegen eine Plattform zu bieten, um Best Practices zu erreichen“, so Martin Groß-Albenhausen, stellv. Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh).

