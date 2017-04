GD Star Rating

Ein Online-Kauf endet nicht mit dem Klick auf den Bestell-Button, sondern mit der Lieferung – und nicht nur, weil es der Gesetzgeber so festgelegt hat. Auch für den Kunden ist der Moment des Auspackens der emotionale Höhepunkt seines Bestellprozesses. Online-Händler, die ihren Kunden in diesem Augenblick begleiten, steigern dadurch nicht nur deren Zufriedenheit, sondern auch die eigenen Umsätze.

Wie Online-Händler ihren Kunden das perfekte ›Auspackerlebnis‹ bieten, erklärt der kostenlose Ratgeber »Online-Händler-Guide: After-Sales-Services 2017« von Adnymics in Zusammenarbeit mit parcelLab und printmate.

Der deutsche E-Commerce ist in den letzten Jahren immer schöner geworden. Aufwendig gestaltete Shops im Flat Design, personalisierte Sortimente, großformatige Produktbilder, 360-Grad-Ansichten, ausgefeilte Beratungsfeatures – Online-Händler betreiben heute mehr Aufwand denn je, um ihre Besucher zum Klick auf den Kauf-Button zu bewegen.

Nur nach dem Klick ist alles wie gehabt: braune Versand-Kartons, unpersönliche Bestätigungsemails, rudimentäre Auswahlmöglichkeiten in Sachen Lieferung und dazu noch ein Haufen uninteressanter Paketbeilagen. Ausgerechnet im emotionalsten und für den Kunden wichtigsten Augenblick des Online-Kaufprozesses – nämlich beim Auspacken der Bestellung – verschenken Online-Händler weiterhin wertvolles Potenzial für intensive Kundenbindung, Markenbildung und zukünftige Umsätze.

Denn ein perfektes ›Auspackerlebnis‹ vermittelt nicht nur positive Emotionen, wie Vorfreude und Spannung.

»Es drückt auch die Wertschätzung aus, die der Online-Händler seinem Kunden entgegenbringt«, so Dominik Romer, Gründer und CEO Adnymics. »Und die sollte nicht mit dem Klick auf den Kaufbutton enden.«

Um Online-Händlern auf dem Weg zum perfekten ›Auspackerlebnis‹ zu helfen, hat das Münchner Start-up in Zusammenarbeit mit parcelLab und printmate einen kostenlosen Ratgeber zusammengestellt. Der »Online-Händler-Guide: After-Sales-Services 2017« zeigt Händlern, wie sie mit personalisierten Beilagen, individuellen Verpackungen und persönlichen Nachrichten rund um die Versandverfolgung ihre Marke stärken, die Kundenbindung verbessern, positive Bewertungen generieren und ihre Retourenquote senken. Anzeige plenty-Händler sind erfolgreicher

Theorie, Tipps und praktische Beispiele – das ist der »Online-Händler-Guide: After-Sales-Services 2017«

Der Ratgeber erläutert detailliert, wie Online-Händler verschiedene After-Sales-Services anwenden können und welche Vorteile sie aus den einzelnen Services für das eigene Geschäft zu erwarten haben. Experten-Interviews vertiefen die erläuterten Themen und vermitteln wertvolle Einblicke und Anregungen für das eigene Geschäft.

Und weil Online-Händler am besten von anderen Online-Händlern lernen, dürfen auch Beispiele aus der Praxis nicht fehlen: Namhafte Unternehmen wie Shoepassion und Chal-Tec sowie Newcomer wie TaTeeTaTa lassen sich in die Karten schauen und berichten, wie sie After-Sales-Services nutzen und welche Auswirkungen ihr Einsatz konkret auf ihr Tagesgeschäft hatte.

Damit bietet der »Online-Händler-Guide: After-Sales-Services 2017« eine umfassende Informationsquelle rund um das perfekte ›Auspackerlebnis‹ mit dem Online-Händler aus Einmalkäufern Stammkunden machen können.

Der »Online-Händler-Guide: After-Sales-Services 2017« steht ab sofort unter http://www.adnymics.com/whitepaper_ultimativesauspackerlebnis zum kostenlosen Download bereit.

Disclaimer: Der Ratgeber wurde von uns redaktionell begleitet.