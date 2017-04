, 5.0 out of 5 based on 3 ratings

Seit Januar geben wir, im Rahmen des Amazon Förderprogramms „Unternehmer der Zukunft“, Starthilfe für kleine Händler und beschleunigen deren digitale Geschäftsentwicklung. Alle 23 teilnehmende Händler machen, in unterschiedlichem Tempo, bereits deutliche Fortschritte. Sechs Unternehmen exportieren sogar bereits an Kunden im Ausland. Jetzt sind alle Trainingsvideos und das Workbook erstmals, für alle Händler, frei zugänglich.

„Unternehmer der Zukunft – lokal und um die Welt“ ist im Januar mit dem Ziel gestartet, kleine Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern fit fürs Digitalzeitalter zu machen. Ein Team aus E-Commerce-Experten unterstützt die Teilnehmer dabei als Coaches. Dazu zählen langjährige Marktbegleiter von www.wortfilter.de und uns, wie auch erfahrene Amazon Marketplace Verkäufer. Alle 23 Unternehmer stehen vor individuellen Zielen, wie etwa den stationären Laden mittels Online-Vertrieb zu unterstützen, auf Internet-Marktplätzen zu starten, ins Ausland zu exportieren oder die eigene Marke online zu etablieren.

Im Rahmen des Programms lernen die Teilnehmer auch digitale Infrastrukturen im Internet wie die von Amazon kennen und nutzen sie, um neue Kunden zu erreichen und ihr Geschäft auszubauen:

Sechs Händler haben mit der Internationalisierung begonnen und vertreiben über den Service „Versand durch Amazon“ ihre Produkte nun auch ins Ausland, drei stehen kurz davor. Logistik: Neun Händler haben begonnen, Produkte mittels „Versand durch Amazon“ an Kunden zu versenden.

Neun Händler haben begonnen, Produkte mittels „Versand durch Amazon“ an Kunden zu versenden. Marktplätze & Online-Shop: 17 Händler sind auf dem Amazon Marketplace bzw. auf weiteren Marktplätzen präsent und erweitern damit ihren Kundenkreis, die restlichen Teilnehmer stehen in den Startlöchern. Ein Teilnehmer hat bereits seinen eigenen Online-Shop überarbeitet.

Deutliche Fortschritte schon nach wenigen Wochen

Die 23 Teilnehmer machen bereits deutliche Fortschritte beim Auf- und Ausbau ihres Online-Geschäfts:

Die Teilnehmer haben bis Anfang März einen Maßnahmenplan für ihre digitale Geschäftsentwicklung erarbeitet, jetzt geht es an die Umsetzung – zum Beispiel den internationalen Verkauf, die Entwicklung ihrer Online-Präsenz oder den eigenen Markenaufbau. Zusammenarbeit: Die Teams tauschen sich regelmäßig aus, manche schalten sich jeden Morgen zusammen, legen Tages- und Wochenziele fest und arbeiten gemeinsam an ihren Maßnahmen.

Die Teilnehmer haben zwölf Trainingsmodule absolviert – zu Logistik, Internet-Marktplätzen, Suchmaschinenoptimierung, Gestaltung des Produktportfolios, Exportfragen und Aufbau einer Eigenmarke. Grundlagen für das Online-Business: Die Teilnehmer richten z.B. eine Packstation ein, um Pakete schneller an Kunden zu liefern, installieren eine Abrechnungssoftware, optimieren oder erneuern das Warenwirtschaftssystem, automatisieren die Produkteinstellungen auf Internet-Marktplätzen, beantragen Artikelnummern oder richten ein kleines Fotostudio für Produktfotos ein.

Lehrreiche Trainingsvideos und Workbook

Den Weg zu ihren Zielen erarbeiten sich die Teilnehmer durch ihre Maßnahmenpläne eigenständig und mit Unterstützung ihres „Unternehmer der Zukunft“-Coaches. Erstmals stehen alle Trainingsmaterialien und weitere Informationen zum Förderprogramm „Unternehmer der Zukunft“ unter www.amazon.de/unternehmerderzukunft frei zugänglich bereit. Und das sind die Videos bzw. in Ausnahmefällen aus technischen Gründen die Vortragsfolien:

Training Coach Format E-Commerce Basics Mark Steier

(wortfiter.de) PDF Logistik: Eigene Logistik vs. Drittanbieter/FBA + Pan EU Klaus Forsthofer

(Marktplatz1) PDF Offline/Online Patrick Hallinger

(Hallingers Genuss Manufaktur) Video Internet-Marktplätze Nico Stöckel

(Chal-Tec) Video Technische Anbindung: Marktplatz, Online-Shop, Warenwirtschaft Bernard Bruck

(Project A) Video Benchmarking Basics Klaus Forsthofer

(Marktplatz1) Video Controlling Peter Höschl

(shopanbieter.de) Video Aufbau einer Eigenmarke Jörg Kundrath

(KAVAJ) Video Internationalisierung (Preis-/ Kostenkalkulation, Umsatzsteuer- schwellen, Gebührensätze) Jens Wasel & Max Kronberg

(KW-Commerce) Video Logistik:

Eigene Logistik skalieren Mark Steier

(wortfiter.de) PDF SEO-Content Bernard Bruck

(Project A) Video Produktportfolio Mark Steier

(wortfiter.de) Video AWS David Weiner

(Amazon Web Services) Video

Link zu allen Videos und Folien: www.amazon.de/unternehmerderzukunft

Für alle Händler eigentlich Pflichtlektüre, da sich in jedem Video mindestens ein paar interessante Perlen und Informationen befinden. Und für Neueinsteiger oder im E-Commerce noch nicht so bewanderte Händler sind die Trainingsvideo Quelle wertvollen Wissens. Und das kostenlos!

Auch das Workbook sollte jeder Händler unbedingt mal für sich durchackern. Denn gedanklich, wissen wir ja alles wie es geht. Ist man aber gezwungen, nicht nur seine Ziele, sondern auch den Weg dorthin und sein Geschäftsmodell, seine Stärken und Schwächen aufzuschreiben, wird schnell eines klar: So klar ist das alles ja gar nicht, sondern eher etwas schwammig, wie man sich das gedanklich bisher so ausgemalt hat.