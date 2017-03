GD Star Rating

(Pressemitteilung): Zum 10. Mal wird dieses Jahr wieder nach den besten OnlineShops in Deutschland gesucht. Schon seit 2008 wird der Shop Usability Award® für nutzerfreundliche und innovative OnlineShops in 12 Kategorien plus 5 Sonderkategorien verliehen. 2015 zeichnete die Zeitschrift t3n den Shop Usability Award® als den renommiertesten, deutschen e-Commerce Award aus.

Initiator des Awards ist Geschäftsführer des Usability Dienstleisters Shoplupe® Johannes Altmann, der auch in diesem Jahr wieder das who is who der deutschen e-Commerce Landschaft in der Jury versammelt hat, um von der Professionalität, Neutralität aber vor allem durch die Relevanz im Markt zu überzeugen.

2017 hat das Team von Shoplupe® einen innovativen Prüfkatalog ausgearbeitet, der seines Gleichen sucht. 34 Kriterien werden vom Expertenteam bewertet, anschließend werden Testbestellungen bei den nominierten Shops durchgeführt. Kern des gesamten Prüfverfahrens sind 4 Bausteine: Attraktivität, pragmatische Qualität, hedonische Qualität und Dienstleistungsqualität. Aus den besten Shops ergeben sich die Nominierten, die anschließend der Fachjury übergeben werden.

Neben den führenden Shopsystemen und Dienstleistern hat plentymarkets bereits für die nächsten Jahre die Rolle des Hauptsponsors übernommen.

Die Sieger des Shop Usability Award® 2017 werden am 22. Juni im Rahmen der Abendveranstaltung der K5 – The Future Retail Conference im Estrel Congress Center in Berlin geehrt.

Termine und Anmeldung Anmeldung

1. Februar – 30. April 2017

Jurierung: Mai 2017

Preisverleihung: 22. Juni 2017

Weitere Informationen und Anmeldung: www.shopusabilityaward.de

Anmeldegebühr unverändert bei 79,00 € (zzgl. MwSt.)

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.