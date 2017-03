GD Star Rating

loading...

(Pressemitteilung): Bereits zum dritten Mal findet mit der AMZCON und den Private Label Days am 2. und 3. Juni 2017 im World Conference Center in Bonn die größte deutsche Konferenz zum Verkaufen auf Amazon statt.

Am Freitag, den 2. Juni 2017 beginnen die Konferenztage mit der AMZCON, die sich an professionelle Amazon-Seller und Vendoren richtet. Am 3. Juni 2017 folgen die Private Label Days mit Vorträgen zum Verkaufen eigener Produkte auf Amazon. Besonderer Wert wird auch auf den Austausch der Teilnehmer untereinander gelegt: In verschiedenen Netzwerk-Ecken können die Händler ihre Erfahrungen austauschen.

Im ehemaligen deutschen Bundestag in Bonn werden ausgewählte Speaker aus den USA, Asien und Deutschland in Fach- und Impulsvorträgen neueste Erkenntnisse mit den Amazon-Verkäufern und Interessenten teilen. Anzeige plenty-Händler sind erfolgreicher

Gewinnen Sie den Überblick in Ihrem plentymarkets-Shop und weiteren E-Commerce Kanälen. Identifizieren Sie Optimierungspotential und steigern Sie den Abverkauf durch gezieltes Cross-Selling.



Alles in einem Tool, schnell und einfach anwendbar. Mehr Infos und testen

Dieses Jahr sind bei der AMZCON am 2. Juni 2017 folgende Referenten dabei:

Jens Wasel , Gründer und CEO von KW-Commerce. In seinem Vortrag gibt er Einblicke in die Geschichte seines Unternehmens und verrät, wie man erfolgreicher Seller auf Amazon wird. 

, Gründer und CEO von KW-Commerce. In seinem Vortrag gibt er Einblicke in die Geschichte seines Unternehmens und verrät, wie man erfolgreicher Seller auf Amazon wird.  Frank Sander , Head of Product Marketing Consumer Electronics bei LG, berichtet über seine Erfahrungen als internationaler Vendor, der auf mehreren Marktplätzen vertreten ist.

, Head of Product Marketing Consumer Electronics bei LG, berichtet über seine Erfahrungen als internationaler Vendor, der auf mehreren Marktplätzen vertreten ist. Markus Fost, Gründer und Geschäftsführer der Strategieberatung FOSTEC & Company GmbH, erläutert die Komplexitäten und Schwierigkeiten für Vendoren auf Amazon und gibt Tipps zu erfolgreichen Verkaufsstrategien.

Bei den Private Label Days am 3. Juni 2017 erwarten die Teilnehmer unter anderem diese Speaker:

Kevin Rizer , interviewte für seinen Private Label Podcast schon zahlreiche bekannte Seller und berichtet über interessante Erfolgsgeschichten aus dem E-Commerce. 

, interviewte für seinen Private Label Podcast schon zahlreiche bekannte Seller und berichtet über interessante Erfolgsgeschichten aus dem E-Commerce.  Chris Rawlings , erfolgreicher Private-Label-Seller, spricht über den Wandel auf dem Marktplatz Amazon und was man tun kann, um sich langfristig erfolgreich am Markt zu positionieren. 

, erfolgreicher Private-Label-Seller, spricht über den Wandel auf dem Marktplatz Amazon und was man tun kann, um sich langfristig erfolgreich am Markt zu positionieren.  Manuel Becvar, CEO und Gründer von Mandarin-Gear Ltd. und ImportDojo, berät Großkunden wie REWE, OBI, WalMart und Carrefour und berichtet darüber, wie man den stationären Handel als zusätzlichen Absatzkanal erschließen kann.

Außerdem wird auch Amazon selbst erstmalig mit einem Vortrag vertreten sein. Agency Lead Björn Schaele wird über erfolgreiche Werbemaßnahmen auf Amazon sprechen und vor Ort Teilnehmern bei Fragen zur Verfügung stehen.

Veranstalter Trutz Fries verspricht sich großen Zuspruch von der Konferenz: „Im Vergleich zum Vorjahr werden wir die Anzahl der Vorträge nochmal steigern. Außerdem freuen wir uns darauf, dass im ehemaligen Deutschen Bundestag deutlich mehr Teilnehmer an den Vorträgen teilnehmen können.“

Am Vortag der Konferenz (1.6.2017) können die Teilnehmer bei einem exklusiven Netzwerk-Event in Kleingesprächsgruppen bereits mit den internationalen Speaker auszutauschen und sich von Profis aus verschiedenen Expertenbereichen beraten lassen. Mit einem Brunch am Sonntagmorgen nach der Konferenz (4.6.2017) enden dann die Konferenztage der AMZCON & Private Label Days.

Das gesamte Konferenzprogramm sowie Tickets finden sich auf www.amzcon.de. Bis 31.03.2017 sind hier auch noch vergünstigte Early-Bird Tickets erhältlich.

Ansprechpartner:

Sarah Tscheuschner

E-Mail: s.tscheuschner@amzcon.de

Telefon: 0178-8548068

AMZCON UG haftungsbeschränkt | Im Mediapark 5 | 50670 Köln

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.