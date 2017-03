Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Zum Verkauf ein Onlineshop in Verbindung mit einer eigenen Uhrenmarke. Es handelt sich hierbei um Armbanduhren aus Holz. Die Marke ist seit 2015 offiziell beim Deutschen Patent – und Markenamt angemeldet und wächst kontinuierlich. Leider müssen wir das Geschäft aus zeitlichen Gründen aufgeben.

Eckdaten:

Markteintritt: 2015

Sortiment / Branche: Schmuck / Uhren und Sonnenbrillen aus Holz

Umsatz: 08/2016 – 03/2017 100.000 EUR

Geringe Retourenquote

Shopsystem: Woocommerce, erstellt und betreut durch eine sehr bekannte Webdesign und Marketing Firma

Professionelle Fotos, Produktbeschreibungen und Einbindung diverser Zahlungsarten: PayPal, Rechnung, Vorkasse

Übergabe der Händler (Onlinehändler und Einzelhändler) die regelmäßig bestellen

Sehr gute Marktpräsenz durch klares „Branding“

Social-Media: Facebook und Instagram mit hoher Investition (ca. 30.000 Euro)

Radiowerbung und Zeitschriften sind gemacht worden

Margen Einzelhandel 100%, Margen Endkunden ca. 400%

Übernahme des Warenlagers

Einarbeitung ist selbstverständlich

Eigenanzeige

Hierbei handelt es sich nicht nur um einen Onlineshop sondern um die Übernahme meiner eigenen Marke, die Design – und Geschmacksmusteranmeldungen, Herstellerkontakte usw.

Kaufpreis: 40.000 € + Warenlager ca. 20.000 € zu EKP (Verhandlungsbasis)

Kontaktaufnahme und Anfragen an holzuhren@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.