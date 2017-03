GD Star Rating

Unser neuer Zukunfts-Check ermittelt die Zukunftsaussichten von Online-Shops, weist auf Probleme im aktuellen Geschäft hin und gibt konkrete Handlungsanweisungen für Verbesserungen.

Seit über 7 Jahren betreiben wir jetzt unsere Verkaufsbörse und haben in dieser Zeit circa 500 Online-Shops auf ihrem Weg zu einem neuen Besitzer begleitet. Naturgemäß erhalten wir dadurch einen recht guten Einblick in die Kennzahlen der verschiedensten Unternehmen.

Unser Fazit aus all diesen Erfahrungen: Der überwiegende Teil der Shops wird zu spät verkauft. Die Besitzer haben ihrem eigenen wirtschaftlichen Niedergang in den meisten Fällen zu lange zugesehen, ohne etwas zu unternehmen. Oder sie waren einfach ausgelaugt und wollten am liebsten sofort verkaufen. Dadurch erzielten die angeschlagenen Shops häufig einen viel geringeren Verkaufspreis, als das mit etwas Vorlaufzeit der Fall gewesen wäre.

Mit 15 kurzen Fragen ermitteln wir den „Zukunftswert“ eines Online-Shops, schätzen die aktuelle Lage ein, weisen auf mögliche Baustellen hin und geben auch ganz konkrete Handlungsanweisungen, mit denen der Betreiber in einer verfahrenen Lage das Ruder noch herumreißen kann.

Denn, auch das haben wir in 7 Jahren Verkaufsbörse gelernt: Oft muss man nur an kleinen Stellschrauben drehen, um Kosten senken und Umsatz steigern. Das ist auch dann von großem Interesse, wenn sich der Betreiber bereits zu einem Verkauf entschlossen hat – denn eine aufgehübschte Braut kann sich positiv auf den Verkaufspreis auswirken.

Der Zukunfts-Check in Kürze

Mit unserem kostenlosen Zukunft-Check erfahren Sie, wie Ihre Situation allgemein und im Vergleich zum Wettbewerb Ihrer Branche zu beurteilen ist. Dabei bewerten wir nicht nur die IST-Situation, sondern ermitteln auch Ihre Zukunftsaussichten.

Anschließend führen wir eine Bewertung Ihrer Aussagen durch, gewichten diese und vergleichen sie mit Benchmark-Werten Ihrer Branche. Als Ergebnis erhalten Sie einen übersichtlichen Report per E-Mail mit Ihrer ganz persönlichen Auswertung und unserer Einschätzung, nebst Handlungsempfehlungen.

Das Ausfüllen unseres Fragenbogens dauert nur fünf Minuten und ist jetzt kostenlos – also wagen Sie einen Blick in die Zukunft Ihres Online-Geschäfts.

