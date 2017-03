E-Commerce-Entwickler aufgepasst: code.talks commerce special 2017

GD Star Rating

Zwei Tage lang Gespräche und Diskussionen zu Trends und Themen in der E-Commerce-Entwicklung: Das ist code.talks commerce special. Dieses Jahr trifft sich die Entwicklerszene am 27. und 28. April 2017 im CineStar Kino der KulturBrauerei in Berlin – und für shopanbieter.de-Leser gibt es 10 % Rabatt!

Das Programm der diesjährigen code.talks commerce special sieht rund 70 Sessions in 8 Thementracks – von Architecture, über BI Marketing bis Systeme oder IT-Organisation – vor. Die Einteilung nach unterschiedlichen Leveln hilft dabei, die idealen Veranstaltungen zu finden und die extra großen (Kino-) Leinwände stellen sicher, dass vorgestellter Code bis in die letzten Reihen optimal lesbar ist.

Auf den fünf code.talks Bühnen diskutieren sprechen zahlreiche nationale und internationale Top Speaker wie Philip Erler (Zalando SE), Florian Heinemann (Project A Ventures), Ulf Kirsten (Rocket Labs), Ben Marks (Magento Inc), Sebastian Betz (About You) und Dima Soroka (Oro Inc.).

Flankierend gibt es natürlich auch ein tolles Tech Entertainment Programm und wie jedes Jahr die legendäre After Conference Party, die die ideale Kulisse bietet zum entspannten Austausch und Kontakte knüpfen.

8 Thementracks (Systeme, IT-Organisation, Architecture, Hosting und Skalierung, BI Marketing, Recommendation/Search, UX / Frontend und Mobile, Misc.)

Who-is-Who der Entwickler-Szene: Zalando, Rocket Internet, Otto, Magento, Project A Ventures, Oro Inc., trivago u.v.m.

Rund 70 Sessions und spannende Podiumsdiskussionen

Legendäre After Conference Party

Popcorn und Nachos-Flatrate

Weitere Informationen zur Veranstaltung, sowie Tickets ab 299 € netto gibt es hier.

shopanbieter.de Leser erhalten ihren 10 % Rabatt mit dem Code: sade-ctcs-10