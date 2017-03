GD Star Rating

Noch in diesem Monat soll Googles Gütesiegel eingestellt werden. Stattdessen bietet Google Online-Händlern mit „Google Kundenrezensionen“ ein neues Programm – unter genauer Betrachtung ein mehr schlechter als rechter Ersatz für das etablierte Gütesiegel.

Die Änderung dürfte für viele Online-Händler eine (unangenehme) Überraschung sein: Google stellt sein Gütesiegel „Google Zertifizierte Händler“ ein. Das berichtet Internetworld.de unter Berufung auf Information der Online-Marketing-Agentur Bloofusion. Bestehende Händler-Kontos sollen laut einer Support-Seite bereits „Anfang März“ zu einem neuen Google-Programm für Händler migriert werden: „Google Kundenrezensionen“ (englisch: Google Customer Reviews) soll an die Stelle von „Google Zertifizierte Händler“ treten.

Auch wenn Google die Umstellung verharmlosend als „Programmaktualisierung“ kommuniziert: Für Nutzer des bisherigen Google-Gütesiegels sind die Änderung ziemlich einschneidend. So bietet „Google Kundenrezensionen“ keinen Käuferschutz mehr. Bisher garantierte Google einen Käuferschutz von bis zu 1.000 Euro pro Kunde und vermittelte im Streitfall zwischen Kunde und Händler. Gründe für die Rücknahme dieser vertrauensbildenden Maßnahme nennt Google nicht; bloofusion spekuliert, der Suchmaschinenprimus habe vielleicht den anfallenden Vermittlungsaufwand für das Programm unterschätzt. Auch das bisherige Shop-Gütesiegel, das im Markt einen durchaus respektablen Bekanntheitsgrad erreicht hat, fällt durch die Änderung weg. Es wird wohl ein neues Gütesiegel geben, aber noch ist nicht klar, wie das aussehen wird. Die Verwendung wird auf jeden Fall in Zukunft optional. Anzeige Ihr Online-Shop ist meist mehr wert als Sie denken!



Eine weitere Umstellung betrifft vor allem die Adwords-Nutzer unter den Teilnehmern des Zertifizierungsprogramms: Die konnten bislang eine von fünf Aussagen (etwa „hervorragendes Einkaufserlebnis“) dank einer Rezensionserweiterung vorteilhaft in ihren Anzeigen unterbringen. Auch das fällt nun weg. Die Rezensionen fließen aber weiterhin in die Verkäuferbewertungen ein.

Hier die Unterschiede des neuen und alten Programms im Überblick:

Die Änderung ist nur eine von vielen, die Google in den letzten Monaten umgesetzt hat und die Online-Händler direkt betreffen. Auch bei Adwords und Google Shopping wurde bereits kräftig geschraubt.