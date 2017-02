Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

VN:F [1.9.22_1171]

bitte warten... Bewertung: 0.0 (0 Bewertungen )

(Anbietertext): Wir bieten einen in 2014 gestarteten Onlinehandel mit Top-Bewertungen an. Das Portfolio umfasst zu 100% Leuchten und Leuchtmittel und bietet einen gesunden Mix aus Produkten der unteren und mittleren Preisklasse.

Es handelt sich um eine perfekt laufende Onlineplattform, welche mit einem eigenen Shop, eBay und Amazon verbunden ist. Die Versandabwicklung ist ebenfalls automatisiert, so dass der Aufwand von der Bestellung bis zum Verpacken der Ware in wenigen Minuten erledigt werden kann.

Das Sortiment beinhaltet hauptsächlich moderne, stylische Leuchten (teilw. skandinavisch) und ein sehr großes Sortiment an LED-Leuchtmitteln (Umsatzverteilung ca. 50/50). Teilweise bestehen exklusive Lieferantenkonditionen, so dass die Anzahl der Mitbewerber überschaubar ist. Nahezu alle Artikel sind direkt lagernd und werden nur zu einem sehr geringen Anteil via Dropshipping angeboten. Des weiteren sind bereits einige Produkte bei Amazon eingelagert und werden von dort regelmäßig versendet. Eigenanzeige

Sie wollen Ihren Online-Shop verkaufen, wissen aber nicht wie?



Unser Partner begleitet seit Jahren erfolgreich den kompletten Verkaufsprozess von Online-Shops. Sein Honorar ist zu 100% erfolgsabhängig. Bei Auftragsübernahme, geht er von einem erfolgreichen Verkauf aus!



Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Erstgespräch

Angebote bei eBay (teilweise auch Amazon) und auf unserer Website sind sehr hochwertig mit meist eigenen Bildern gestaltet und oft mit Videos der Lieferanten hinterlegt.

Umsätze und Gewinn:

2014 ca. 80k€

2015 ca. 300k€

2016 ca. 400k€, ebitda ca. 60k€.

Geschätzte Umsatzverteilung:

Webshop: ca. 15%

Amazon: ca. 25%

eBay: ca. 60%

Verteilung B2B und B2C Kunden ca. 20/80.

Der Onlinehandel bietet viel Ausbaupotential, da dieser bisher nur wenig beworben wurde und durch das große Leuchtmittelsortiment (ca. 8.000 Leuchtmittel lagernd) sich ein starkes B2B-Geschäft aufbauen lässt.

Unter anderem im Kaufpreis enthalten:

Online CRM-System von Magento (open Source) mit vielen gekauften Zusatzmodulen.

Anbindung via professioneller M2E-Schnittstelle an eBay und Amazon

Offline Warenwirtschaftssystem und ERP von Orgamax (deutsch) mit vielen Zusatzmodulen

Aktueller Lagerwert von ca. 50.000€ EK

Hochwertige und gepflegte Website mit 12 Domains deutscher Sprache, Versand nach DACH und Benelux

Bildrechte und über 300 EAN Codes

EDV (Computer, Drucker, etc.)

Lagereinrichtung (Metallregale, Packtische, etc.)

Der Onlinehandel wird aus persönlichen Gründen zum Verkauf angeboten. Wir würden bei Abschluss eines Kaufes eine möglichst reibungslose Übergabe mit Einweisung in das System und der Abläufe bieten.

Kaufpreis: VB 220.000 €

Kontaktaufnahme und Anfragen an leuchten@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.