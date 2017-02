Experten-Webinar: So steuere ich erfolgreich meine AdWords-Agentur

VN:F [1.9.22_1171]

Regelmäßig bringt Google für AdWords weitere, neue Funktionen und Möglichkeiten auf den Markt. Auch das ist ein Grund, warum nur die wenigsten Online-Händler heute auf die Dienste von Agenturen für das Online-Marketing verzichten können oder wollen.

Das ist auch richtig so. Schließlich sollte es sich dabei um Experten handeln, die den ganzen Tag nichts anderes machen.

Dennoch bleibt es für Online-Händler nicht aus, sich mit AdWords zu beschäftigen. Zumindest so weit, dass sie in der Lage sind, ihre Agenturen zu steuern und bestmöglich zu unterstützen.

Unser Webinar wird Ihnen Handlungsempfehlungen aufzeigen, wie Online-Händler ihre Agentur besser unterstützen und steuern können.

In diesem Webinar erklären wir:

(Dauer ca. 30 min. inkl. Fragerunde)

was es bei der Zusammenarbeit mit Agenturen zu beachten gibt



welche Abrechnungsmodelle es gibt



was die größten Stolperfallen und die größten Fehler bei der Zusammenarbeit mit Agenturen sind



welche Fragen man Agenturen bei der Agenturauswahl und welche ›seiner‹ Agentur regelmäßig stellen sollte?



welche Aufgaben die Online-Händler selbst haben

Wann?

Donnerstag, den 02. März 2017, 11:00 – 11:30 Uhr



Zielgruppe:

Shop-Betreiber, E-Commerce Manager, Marketingleiter und sonstige Entscheider

Kosten:

Keine

Moderatoren:

Peter Höschl, E-Commerce Controlling Experte

shopanbieter.de // renditemacher.de

shopanbieter.de // renditemacher.de



Carlo Siebert, Online-Marketing Experte

carlosiebert.de

