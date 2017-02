Unsere Verkaufsbörse gilt im E-Commerce als bekanntester Umschlagplatz für eingeführte Onlineshops. Die Verkaufsbörse kann von Verkäufern, wie auch Kaufinteressenten gleichermaßen garantiert kostenlos genutzt werden. Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zur Teilnahme!

(Anbietertext): Wir verkaufen einen ganz besonderen, seit 2004 laufenden Onlineshop mit einer handverlesenen Auswahl an besonderer Designermode und Accessoires sowie Trendmarken im mittleren und gehobenen mittleren DOB Segment. Das Portfolio listet Label, die in Deutschland nicht oder nur sehr selektiv am Markt zu finden sind und damit bei der Zielgruppe eine hohe Begehrlichkeit aufweisen.

Die Kundin ist im Kern zwischen 30 und 60 Jahren jung, qualitäts- und stilbewusst, legt großen Wert auf Individualität und hat wenig Interesse am Mainstream. Sie schätzt die individuelle Stilrichtung des Sortiments ebenso wie individuelle Kommunikation und Beratung via Email. Der ausgenommen persönliche und kompetente Umgang bindet unsere Kundinnen über Jahre.

Eine Vielzahl der geführten Marken garantiert ein optimales Google Ranking, da sie für sich genommen schon spezielle, präzise Suchwörter darstellen. So kann mit einem geringen zusätzlichen Adwords Budgets bei Bedarf punktuell nachgesteuert werden.

Die Marketingkosten sind derzeit marginal. Die Social Media Integration in Form von Facebook und Pinterest sind in den Shop integriert und inhaltlich nach Belieben ausbaufähig.

Seinen einzigartigen Stellenwert seit der Eröffnung 2004 hat der Onlineshop nicht nur aufgrund seines Portfolios sondern auch aufgrund seines Cis. Das Interface das Shops ist seit Beginn an schlicht und hat einen großen Wiederkennungswert. Nicht zuletzt durch das Logo als auch durch das Wording.

Die Shopsoftware ist xt-modified und wird von dessen Inhaber programmiertechnisch betreut. Es handelt sich um ein Open Source System.

Die verwendete Sprache ist deutsch. Weitere Sprachen sind jederzeit realisierbar. Der Shop erhielt 2013 ein Trusted Shops Siegel und wurde mit sehr gut bewertet. Das Siegel kann verlängert werden, muss aber nicht. Eigenanzeige

Eine Umsatzsteigerung in Verbindung mit einer positiven Ergebnisrendite ist jederzeit durch die Erweiterung des Orderbudgets in Breite und Tiefe als auch durch den Ausbau der Markenvielfalt möglich. Weitere Absatzkanäle wie beispielsweise Amazon können für einige Marken eröffnet werden.

Marketing und PR Maßnahmen sowie Kooperationen mit Magazinen, Portalen und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit den geführten Marken selbst, bieten zudem Expansionspotenzial.

Nach Suchmaschinenoptimierung und SEO sind zusätzliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen möglich. Der Aufbau und die Einführung von Eigenmarken in das Markenportfolio sind jederzeit möglich.

Für die Ordersaison Herbst/Winter 2017 wurden die beiden derzeit beliebtesten Marken geschrieben. Das Ordervolumen kann ansonsten frei gewählt und eingeteilt werden.

Für eine reibungslose Übergangs- und Einarbeitungsphase kann gesorgt werden. Dies kann durch Unterstützung beim Einkauf in der ersten Folgesaison als auch in der Kontaktvermittlung zu bestehenden Lieferanten und Geschäftspartnern erfolgen.

Der Shop wurde aus gesundheitlichen Gründen verkleinert und aus aktuellem Anlass zum Verkauf freigegeben. Der Übernahmezeitpunkt kann umgehend erfolgen.

Der Geschäftsbetrieb ist nicht standortgebunden.

Fakten

Markteintritt 2004

Sortiment / Branche: Designermode und Trendmarken (derzeit DOB und Unisexlabel )

Bezahlarten derzeit sind Vorkasse, Lastschrift, Paypal (Rechnung, Lastschrift, Kreditkarte) und Sofortüberweisung.

Es bestehen keine Verträge mit Kreditkartenunternehmen. Aus Sicherheitsgründen wurde auf die direkte Akzeptanz von Kreditkarten verzichtet.

Logistik mit Versand- und Retoursystem via DHL Intraship. Shopdomains: com, .de, .co.uk, .eu, .net, .info, .org, .at

Patentiert bzw. eingetragenen Wort-Bild-Marke. Verlängerung möglich.

Bestehende Kundendatensätze über 8.700

Newsletter Versandsystem

Newsletter-Abonnenten derzeit über 6.500

Sehr gute Lieferanten- und Geschäftskontakte

Social-Media: Facebook und Pinterest angelegt und ausbaufähig

Google Analytics aktivierbar

Google Adwords-Account

Jahresumsatz 2016 ca. 96.000 € (ausschließliche Generierung über den Shop)

Übernahme Warenlager zum Stichtag

Verkaufspreis VHB

Der Onlineshop eignet sich zu weit mehr als einer vollen Existenzgrundlage. Ebenso ist der Shop geeignet, als ergänzender Onlinekanal für stationäre Firmen aus der Branche, die sich breiter aufstellen wollen.

Kontaktaufnahme und Anfragen an designer2@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.