Digital Commerce Day 2017 – Die beste E-Commerce Konferenz im Norden

(Pressemitteilung): Digital Commerce Day geht 2017 in die vierte Runde // Hochkarätiges Podium und exzellente Workshops // Über 400 Entscheidungsträger aus dem E-Commerce // Begrenzte Anzahl an Tickets

Unter dem Titel „Was ist die Alternative? – Wege aus der Digitalisierungsfalle“ bringt der Digital Commerce Day am 23. und 24. März 2017 über 400 Entscheidungsträger von Händlern, Herstellern, Marken und Verlagen zusammen, um sich auf höchstem Niveau zum Thema „Digital Commerce“ auszutauschen. Sowohl die Konferenz am ersten Tag als auch die Workshops am zweiten Tag bieten Raum, sich kreativ und visionär über die E-Commerce-Welt von morgen auszutauschen.

Tickets

Die limitierten Tickets sind ausschließlich für Hersteller, Händler, Marken und Verlage erhältlich. Um die Qualität der Veranstaltung weiter zu erhöhen, können Dienstleister im kommenden Jahr keine Tickets erwerben, sondern erhalten ausschließlich im Rahmen eines Sponsorings Zugang zum ersten Konferenztag. Dieses Vorgehen soll insbesondere den hohen Anspruch der Veranstaltung unterstreichen.

Tickets für die Konferenz am 23. März 2017 sind für 299,- Euro zzgl. MwSt. erhältlich. Kombitickets für die Konferenz am 23. März und die Workshops am 24. März sind bereits ausverkauft Die Kombitickets für den ersten und zweiten Tag waren auf 120 Teilnehmer begrenzt. Die Tickets können unter www.digital-commerce-day.de erworben werden. Aufgrund des geringen Ticketkontingentes ist es ratsam, die Tickets rechtzeitig zu erwerben.

Locations

Die Locations für den Digital Commerce Day sind sorgfältig ausgewählt. Sowohl das EMPORIO Panoramadeck als auch die Design Offices liegen zentral in der Hamburger Innenstadt. Beide Locations bieten den Teilnehmern einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Das vollverglaste Panoramadeck liegt im 23. Stock des EMPORIO Gebäudes und hat mit seiner 360°-Aussicht bereits im Jahr 2016 die Teilnehmer des Digital Commerce Day begeistert und inspiriert. Auch die Design Offices am Domplatz für die Workshops am 24. März 2017 überzeugen mit modernster Ausstattung und werden die Workshop-Teilnehmer zu spannenden Diskussionen anspornen.

Veranstalter

Veranstalter des Digital Commerce Day ist die eTribes Connect GmbH in Zusammenarbeit mit dem E-Commerce Blog „Kassenzone“ und der FH Wedel, deren Vertreter Alexander Graf und Prof. Dr. Holger Schneider bereits in den vergangenen Jahren die Moderation des Events übernahmen und für die Qualität der Veranstaltung bürgen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.