Hamburg rockt wieder: Online Marketing Rockstars im März

Vom 2.-3. März findet in Hamburg das Online Marketing Rockstars Festival statt. Ab sofort gibt es die Tickets. Die beim OMR angebotenen Masterclasses sind kostenlos, die Teilnahme erfordert jedoch eine Anmeldung, die ab morgen startet.

Kaum hat das neue Jahr begonnen, steht auch auch schon wieder eine DER Kultveranstaltungen an: Das Online Marketing Rockstars Festival:

Am 02. und 03. März 2017 trifft sich in Hamburg die internationale Online-Marketing-Szene.

Der bewährte Dreiklang lautet auch in diesem Jahr:

Messe plus Konferenz plus Party

Los geht es mit der Expo: Ab Donnerstag um 10 Uhr zeigen Aussteller wie Facebook, Google, Ströer, Axel Springer, Adobe, Yahoo!, Performance Media, Criteo, Adform, Oracle und Spryker ihre Marketing-Produkte. Insgesamt sind 200 internationale Unternehmen am Start – von Influencer Marketing bis Adtech sind alle entscheidenden Branchen vertreten.

Gleichzeitig bietet die Expo ein spannendes Rahmenprogramm mit 53 Masterclasses: Hier werden in Seminar-Atmosphäre auf Englisch und Deutsch Einblicke und Lektionen zu verschiedensten Themen geboten. Unter den Referenten finden sich sowohl Konzerne wie Outbrain, Facebook, Google, Taboola u.a., als auch bekannte Experten wie Markus Kellermann, Jochen Krisch und aufstrebende deutsche Player wie Ligatus oder eSome.

Wichtig: Alle Masterclasses sind kostenlos! Allerdings erfordert die Teilnahme eine vorherige Anmeldung hier (ab 31.01.2017).



Zusätzlich zu den sechs Masterclass-Tracks plus Adobe Track locken unterschiedliche geführte Themenrundgänge, bei denen Experten wie Alexander Graf oder Andre Alpar ihre Tipps und Erfahrungen weitergeben.

Und schließlich findet messebegleitend auf der großen Expo-Bühne spannende Diskussionen zu Kernthemen wie E-Commerce, SEO, Content-Markteting, Influencer Marketing etc. statt – diese sind selbstverständlich ebenfalls kostenlos, hier ist zudem keine Anmeldung nötig.

Wem das noch nicht reicht, kann sich auch noch außerhalb der Messe umsehen: Diverse Partner der OMR organisieren eigene Veranstaltungen: Frühstück, Lunch, Dinner, Kieztour – alle Side Events gibt es hier.

Die große Expo-Party schließt ab 18:00 Uhr den ersten Expo-Tag ab, mit dabei sind in diesem Jahr bekannte Musiker und DJs wie Meute, Oli P. und Flo Mega.

Der Freitag gehört dann der Konferenz. Hier zeigen in diesem Jahr unter anderem Marketing-Genie Gary Vaynerchuk, Facebooks VP Ads & Business Platform Andrew „Boz“ Bosworth, Mr & Mrs Smith-Gründerin Tamara Lohan, Youtube-Star Casey Neistat, US-Publishing-Profi und Thrillist-Gründer Ben Lerer sowie Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson wie sie ihre Brands aufgebaut und langfristig zum Erfolg geführt haben. Und im Startup-Format “3 companies to watch” stellen sich auch in diesem Jahr wieder zukunftsweisende Unternehmen vor, die man im Auge behalten sollte.

Natürlich gehört auch ein absoluter Kracher-Act zum Programm der Konferenz. In den Vorjahren waren hier schon Deichkind, Fettes Brot, Jan Delay oder Udo Lindenberg zu sehen. Wer dieses Jahr kommen wird, ist noch ebenso geheim wie der „Geheim Act“, der die nach der Konferenz stattfindenden Aftershow Party rocken wird! Nur so viel wird schon verraten: Auf der Bühne stehen Dj Rafik (DJ Weltmeister), Das Bo, Die Hamburger Goldkehlchen und weitere…

Alle Infos zum Online Marketing Rockstars Festival gibt es hier, zum Ticketkauf geht es hier entlang.

Herzlich aus Hürth

Nicola Straub