„Relevanter Content“ als Marketinghebel und „Lösungen statt Produkte verkaufen“ sind zwei immer wieder gern genannte Strategien für einen erfolgreicheren Verkauf. Klingt gut, ist auch gut – nur oft gar nicht so einfach umzusetzen. Oder vielleicht ist es auch viel einfacher als man denkt?

Über internetworld bin ich auf diese kreative Werbeidee von IKEA gestoßen, die im Grunde nichts anderes tut: Sie verkauft „Produkte als Lösungen“. Unglaublich einfach und um so genialer: IKEAs „RetailTherapy“, die Therapie durch Einkaufen: Anzeige plenty-Händler sind erfolgreicher

Dafür hat IKEA seine Produkte einfach umbenannt in häufig in Google genannte Alltagsprobleme und präsentiert sie so als Lösungen – natürlich mit dem IKEA-typischen Augenzwinkern:

Der Aufwand wurde dabei tatsächlich sehr klein gehalten, es gibt eine einzelne Seite mit der „Therapieprodukte-Übersicht“ und von dort wird jeweils auf die normale IKEA-Seite gelinkt. Hier wurden die Produkte mit lediglich einem Standardtext als Produktbeschreibung ausgestattet:

„IKEA is where life happens. This product’s real name is [ORIGINAL PRODUKT NAME], but right now we have renamed it to the relationship problem you just googled. All to make life at home easier for you. Because life evolves every day and everything, yes everything, can get better.“

Übersetzung: IKEA ist dort wo das Leben stattfindet. Der echte Name dieses Produktes ist [ORIGINAL PRODUKTNAME], aber momentan haben wir es in das Beziehungsproblem umbenannt, dass Du gerade gegoogelt hast. Alles, um Dir dein Leben zu Hause einfacher zu machen. Weil das Leben sich jeden Tag weiterentwickelt und alles, wirklich alles, besser werden kann.