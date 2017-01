Erfolgreich verkaufen auf Ebay und Amazon â€“ auf dem Training Day lernen, wie es geht

VN:F [1.9.22_1171]

(Pressemitteilung): Amazon und Ebay sind in Deutschland aus dem Online-Handel nicht mehr wegzudenken – egal ob für den Kunden oder für den Händler. Um die beiden Online-Marktplätze kommt keiner herum. Entsprechend hoch ist die Konkurrenz und viele Händler fragen sich: Wie schaffen es meine Produkte auf die ersten Plätze?

Praxisnähe, Fachwissen und Tipps & Tricks

Der Training Day hat sich die Beantwortung genau dieser Frage auf die Fahne geschrieben. Mit dem Ziel, die Händler fit für den Handel bei eBay und Amazon zu machen, laden der Händlerbund und der eCommerce-Rockstar Michael Atug am 09. Februar 2017 nach Hamburg. An dem Donnerstag werden sich die Experten unter anderem folgenden Fragen stellen:

Wie können durch kleine Optimierungen erfolgreiche Umsätze in der Branche und für die Produkte erzielt werden?

Wie werden die besten Rankings bei eBay und Amazon erreicht?

Wie bringe ich den Käufer dazu, sich für mein Angebot zu entscheiden?

Mehrere Vorträge von bekannten E-Commerce Experten – unter anderem auch zu den Themen Import aus Fernost oder zu Produktfotografie – runden den Tag ab. Dabei soll es kein reiner Vortragstag sein, der Austausch zwischen Teilnehmern und Referenten ist ausdrücklich erwünscht, um Wissen zu teilen und Netzwerke zu finden. Das Ziel des „Training Day“ ist es, Händler durch sofort anwendbares Fachwissen gepaart mit Tipps & Tricks fit für das gerade angebrochene Jahr zu machen!

Hier können Sie sich das vollständige Programm des Training Day ansehen.

Im Anschluss: Netzwerken beim Treffpunkt E-Commerce

Wem das Netzwerken auf dem Training Day nicht erreicht, sollte gleich in Hamburg bleiben. Denn direkt im Anschluss lädt der Händlerbund zum ersten Treffpunkt E-Commerce des Jahres 2017. Bei der Veranstaltung, die sich in der Branche großer Beliebtheit erfreut, können sich Händler und Dienstleister in entspannter Atmosphäre über Gehörtes und die Trends der Branche für 2017 austauschen.

Online-Händler haben dabei die Wahl, ob sie entweder nur am Training Day, nur am Treffpunkt E-Commerce oder an beiden Veranstaltungen teilnehmen wollen. Das Kombiticket kostet 219,00 Euro (inkl. MwSt.). Die weiteren Ticketpreise und die Möglichkeit zur Buchung finden Sie hier.

Nutzen Sie Ihre Chance und seien Sie am 09. Februar 2017 mit in Hamburg dabei und erfahren Sie, wie Sie noch erfolgreicher auf Amazon und eBay verkaufen!

Alle Daten auf einen Überblick

Was Training Day – Wir machen Sie erfolgreich bei eBay und Amazon

Wann 09. Februar 2017 | 08:30 – 17:30 Uhr

Wo Historischer Speicherboden, Kehrwider 2-3 Haus D 20457 Hamburg

Ticket 199,00 Euro (inkl. MwSt.) für Online-Händler

399,00 Euro (inkl. MwSt.) für Dienstleister

Im Anschluss:

Was Treffpunkt E-Commerce

Wann ab 19:30 Uhr

Ticket 30,00 Euro (inkl. MwSt.) für Online-Händler

Kombiticket (Training Day & Treffpunkt E-Commerce) – 219 Euro (inkl. MwSt.) für Online-Händler.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.