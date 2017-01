VN:F [1.9.22_1171]

bitte warten... Bewertung: 0.0 (0 Bewertungen )

(Pressemitteilung): Am Freitag, den 12. Mai 2017, findet im Kölner RheinEnergie-Stadion der 8. e-Commerce Day statt. Von 9 bis 18 Uhr können Besucher im Zuge der Fachmesse an über 30 Vorträgen teilnehmen und insgesamt 81 Aussteller vor Ort treffen.

In drei Vortragsbereichen referieren Branchenvertreter wie Oliver Prothmann (BVOH), Michael Atug (MYMAW) und Johannes Altmann (Shoplupe) über Möglichkeiten im Online-Handel und teilen Ihre Erfahrungswerte. FDP Bundesvorsitzender Christian Lindner wird die Themen-Bandbreite um eine politische Einschätzung der Branche erweitern.

Die Messe, die jährlich von mehr als 1.500 Interessenten besucht wird, bietet Experten und Einsteigern gleichermaßen Einblicke in aktuelle Entwicklungen des e-Commerce sowie eine Plattform für den Dialog mit Branchenkennern. Anzeige Machen Sie mehr aus Ihrem Umsatz!



Erfahren Sie jetzt, wie Sie zum kennzahlengesteuerten Unternehmen werden. Bei renditemacher.de bekommen Sie kostenlose Informationen und praxisorientierte Handlungsempfehlungen zum E-Commerce Controlling.



Jetzt kostenlos erfolgreicher werden

Die teilnehmenden Aussteller repräsentieren die gesamte Wertschöpfungskette des e-Commerce und reichen von Logistik-Dienstleistern über Shop-Lösungen bis hin zu Spezialisten für Conversion Optimierung. Neben dem Hauptsponsor plentymarkets stehen beispielsweise Hermes, Shopware, DHL sowie Interessensvertreter wie der Händlerbund und der Bundesverband Onlinehandel den Besuchern Rede und Antwort.

An das Event schließt sich auch in diesem Jahr die mittlerweile legendäre Aftershowparty mit kostenlosem Catering an. Abgerundet wird das Tagesprogramm durch verschiedene Aktionen. So bietet sich den Teilnehmern auch beim achten e-Commerce Day wieder die Möglichkeit, das RheinEnergieStadion bei einer Führung kennenzulernen. Auf dem 45-minütigen Rundgang werden Einblicke gewährt, die sonst Trainern und Spielern vorbehalten bleiben. Zudem bietet sich bei der ganztägigen Fotoaktion die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto vor der einzigartigen Kulisse des Stadions.

Online-Händler und Shopbetreiber erhalten ihr Ticket für den e-Commerce Day zum Preis von 59,00 €. Im Preis enthalten sind sowohl das Catering als auch die Aftershowparty.

Nähere Informationen sowie Tickets für das Event können über die Veranstaltungswebsite www.ecommerceday.de bezogen werden.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.