(Anbietertext): Wir betreiben aktuell zwei Online-Shops im Bereich Motoren, Teile & Zubehör. Mangels Kapazität und nicht erfolgter Nachfolgeregelung innerhalb des Unternehmens möchten wir uns von einem der beiden Shops, welcher ausschließlich Turbolader (samt Zubehör) verschiedenster Marken anbietet, trennen. Wir verkaufen nur Original-Teile an und verfügen neben aktuell ca. 40.000 € Lagerwarenwert über ausgezeichnete Lieferantenbeziehungen, die innerhalb weniger Tage die teilweise nicht auf Lager befindlichen Artikel zuliefern. Mit knapp 5.000 Produkten zur Auswahl ist das Sortiment vielfältig.

Der Shop wird derzeit mit dem System von xt-commerce (4.1) betrieben und ist in deutscher und englischer Sprache abrufbar. Zeitgleich mit dem Webshop wird auch noch ein ebay-Shop betrieben, der in der Pflege in der letzten Zeit jedoch merklich vernachlässigt wurde. Der Umsatzanteil beträgt Webshop/ebay-shop: 90% zu 10%. Eigenanzeige

Umsatzzahlen der letzten 6 Jahre:

2011: 393.000 Euro

2012: 335.000 Euro

2013: 282.000 Euro

2014: 195.000 Euro

2015: 153.000 Euro

2016: 183.000 Euro

Der Shop erwirtschaftet nach wie vor Gewinn. Den Umsatzrückgang führen wir wie Eingangs erwähnt auf mangelnde Kapazität und fehlendes Fachpersonal zurück.

Ein aktuelles SEO-Reporting für das Jahr 2016 mit allen wichtigen Kennziffern liegt vor.

Ein deutlicher Umsatzwachstum und damit verbundener Gewinn sollte bei entsprechender Pflege und vorhandener „Manpower“ machbar sein, wie auch die Zahlen der letzten Jahre zeigen.

Kontaktaufnahme und Anfragen an motoren@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.