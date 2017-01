, 5.0 out of 5 based on 1 rating

(Pressemitteilung): Ab der zweiten Januarwoche lösen Kunden Geschenkgutscheine ein oder verwerten Geldgeschenke – Online-Händler profitieren in dieser „zweiten“ Weihnachtszeit besonders von vorausschauendenMarketing-Aktionen mit hohem Beratungs-Nutzwert.

Die Geschenke sind ausgepackt, die Ente verspeist und der Baum liegt schon auf dem Biomüll. Nach Rekordumsätzen des E-Commerce von 12,3 Milliarden Euro in den Monaten November und Dezember 2016 (Quelle: HDE) ist das Weihnachtsgeschäft für Online-Händler also jetzt vorbei, richtig? Falsch!

Der ERP-Lösungsanbieter plentymarkets hat kürzlich die Shop-Daten seiner Kunden (deutsche Online-Händler, die insgesamt einen Außenumsatz von knapp dreieinhalb Milliarden Euro erwirtschaften) aus dem letzten Weihnachtsgeschäft analysiert. Das Ergebnis: Zwar bricht der Umsatz nach dem Weihnachts-Hoch der Feiertage deutlich ein, doch in der zweiten Januarwoche nimmt er noch einmal kräftig Fahrt auf. Diese zweite Umsatzhochphase dauert mindestens bis zur fünften Kalenderwoche des neuen Jahres an. Erst danach sinken die Verkaufszahlen langsam auf das normale Durchschnittsniveau herunter.

Einkaufsberatung und Inspiration schon im Paket

Den idealen Ansatzpunkt dieses Zweitgeschäfts nach Weihnachten und Neujahr haben Online-Händler idealerweise schon vor dem Fest geschaffen – beispielsweise mit intelligenten Marketing-Aktionen, die auch das nachweihnachtliche Gutschein- und Umtauschgeschäft abdeckten.

Eine Möglichkeit dafür bieten die individuellen Paketbeilagen des Münchner Anbieters Adnymics. Basierend auf dem Surf- und Kaufverhalten der Online-Kunden stellt Adnymics persönliche Produktempfehlungen und individuell angepassten redaktionellen Content als Beilage zusammen. Diese Broschüren eignen sich perfekt als Inspirationsquelle für Ideen, wie Gutschein- und Geldgeschenke optimal einsetzbar sind, oder in welche Produkte unpassende Geschenke umgetauscht werden können.



„Online-Händler, die im Weihnachtsgeschäft unsere intelligenten Paketbeilagen nutzten, freuen sich jetzt auf ein lukratives Zusatzgeschäft“, bestätigt Adnymics CEO Dominik Romer. „Sie konnten damit ihren Kunden wertvolle Anregungen für Zubehör oder Accessoires geben und sie damit in der umsatzstarken Zeit nach dem Jahreswechsel zurück in ihren Shop locken.“

Schon während durchschnittlicher Umsatzperioden haben die angebotsspezifischen Broschüren eine deutlich größere Relevanz für die Paketempfänger als herkömmliche Beileger. Bis zu 13 Prozent hohe Konversionsraten und einen bis zu 300 Prozent gesteigerten Warenkorbwert bei Wiederbestellern, als der Shop-Durchschnitt, verzeichnen Adnymics-Kunden. Dieser Effekt verstärkt sich nochmals in der aktuellen Umsatzhochphase, wenn die Kunden, dank den individuell abgestimmten Informationen, schon unterm Baum genau wissen, wofür sie Omas Geldumschlag nach dem Fest einsetzen werden.