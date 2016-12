VN:F [1.9.22_1171]

(Pressemitteilung): Der erste deutsche Amazon Sales Kongress findet am 17. und 18. Januar 2017 im Seminaris CampusHotel Berlin statt. Auf der Konferenz am ersten Tag vermitteln Amazon Optimierungsexperten aus Deutschland und den USA top-aktuelles und schnell umsetzbares Know-how für mehr Verkaufserfolg auf dem Amazon Marktplatz – auch international.

Der zweite Tag bietet ein separat buchbares, teilnehmerbeschränktes Intensiv-Seminar zur Vertiefung wichtiger Inhalte des Vortags.

Der Kongress richtet sich branchenübergreifend an Führungskräfte von Konsumgüterherstellern und -händlern mit Verantwortung für den Umsatzerfolg, vor allem also an Vertriebsleiter, Leiter E-Commerce, Marketingleiter, Geschäftsführer und Unternehmer. Der Teilnahmebeitrag beträgt € 795 zzgl. MwSt. für die Konferenz und € 495 zzgl. MwSt. für das Vertiefungsseminar.

Veranstalter ist die Gesellschaft für Kongressmanagement GbR, Rullstorf.

Weitere Informationen unter www.amazon-sales-kongress.de

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Pressemitteilung, die 1:1 übernommen wurde. Pressemitteilungen werden von uns weder auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, noch spiegeln diese unsere Meinung wider oder werden von uns inhaltlich bewertet.