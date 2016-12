, 5.0 out of 5 based on 1 rating

(Pressemitteilung): Eine weitere Auszeichnung stellt erneut die hohe E-Commerce-Kompetenz der ElectronicSales GmbH unter Beweis: Die von dem Parsberger Webshop-Spezialisten konzipierte E-Commerce-Plattform von LAYER-Grosshandel hat bei der Wahl zur „Website des Jahres“ den Preis für die beste Website in der Kategorie Shopping gewonnen.

Bei dem Wettbewerb (www.websitedesjahres.de) haben insgesamt über 500.000 Internetnutzer abgestimmt und die besten Onlinepräsenzen in knapp 20 unterschiedlichen Kategorien gewählt. Dabei erhielt LAYER die beste Nutzerbewertung in der Kategorie „Shopping“ vor Unternehmen wie Zalando, MediaMarkt, eBay, Amazon, Esprit oder Otto, die ebenfalls für die Bewertung zur Wahl standen. Bewertet wurden von den Nutzern dabei Kriterien wie Design, Inhalt und Navigation.

Leistungsstarke Suchfunktionen

Der Onlineshop des Handelsunternehmens für Werkzeug, Maschinen und Arbeitskleidung (http://shop.layer-grosshandel.de/) zeichnet sich unter anderem durch die Such- und Filtermöglichkeiten aus. Sie ermöglichen es Shopbesuchern, in dem umfangreichen Angebot mit rund 200.000 Artikeln schnell und einfach die gewünschten Produkte zu finden. Dazu trägt eine fehlertolerante Volltext-Suche ebenso bei wie individuell festlegbare Gewichtungsregeln.

Komplette Shopping-Plattform aus einer Hand

Der Shop basiert technisch auf der Webshopsoftware „ElectronicSales Commerce Solution“. Als E-Commerce-Dienstleister ist ElectronicSales zudem für die gesamte Konzeption und das Design der Plattform des mittelständischen Unternehmens verantwortlich.

Um die Besonderheiten des Geschäftsmodells von LAYER-Grosshandel zu berücksichtigen, bietet der Shop eine Reihe spezieller B2B-Funktionen. So können etwa in Echtzeit kundenindividuelle Preise abgebildet werden und je nach Branche lassen sich unterschiedliche Startseiten anzeigen. Umgesetzt wurde auch ein Teilversand aus Großpackungen mit automatischer Berechnung entsprechender Anbruchzuschläge, was zum Beispiel im Bereich von Kleinteilen wie Schrauben eine wichtige Rolle spielt.

„Wir freuen uns gemeinsam mit den Kollegen von LAYER-Grosshandel riesig über diese neuerliche Auszeichnung für den Shop“, sagt Martin Pfisterer, Geschäftsführer der ElectronicSales GmbH.

„Hier macht uns gerade auch das Abschneiden gegenüber der sehr hochkarätigen, namhaften Konkurrenz sehr stolz. Das Votum der User zeigt, wie wichtig Aspekte wie hochwertiger Produktcontent, gute Usability, professionelle E-Commerce-Software und eine passgenaue Abstimmung auf die jeweilige Zielgruppe sind. Diese Faktoren entscheiden bei Shopprojekten unserer Erfahrung nach ganz wesentlich über den langfristigen Erfolg. Und sie sind bei der Wahl der richtigen Partner auch mit Budgets mittelständischer Unternehmen sehr gut umsetzbar.“

Die aktuelle Auszeichnung als „Website des Jahres“ ist nicht der erste Preis für den Shop von LAYER-Grosshandel. Das Projekt der ElectronicSales GmbH wurde bereits von mehreren Fachjurys ausgezeichnet, darunter Platzierungen bei „Best in eCommerce“ sowie beim „Internet World Business Shop-Award“.

Der Wettbewerb „Website des Jahres“

Der Wettbewerb „Website des Jahres“ wird von dem unabhängigen Markt- und Konsumforschungsinstitut MetrixLab durchgeführt. An der Abstimmung haben in diesem Jahr insgesamt 513.265 Internetnutzer teilgenommen.

